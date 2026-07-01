'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이', NEW 슈트 탄생 비하인드 영상 공개

AI 핵심 요약beta
- 영화 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'가 29일 새 슈트 비하인드 영상을 공개했다
- 새 슈트는 토비·앤드류·톰 홀랜드 버전 슈트 특징을 조합해 피터 파커 세계관에 자연스럽게 녹여냈다
- 데스틴 크리튼 감독은 소년 피터 감성을 살린 현실적 질감의 서사적 슈트로 새 위협에 맞서는 피터 활약을 예고했다
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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 29일 북미보다 빠르게 국내 개봉하는 영화 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'가 역대 '스파이더맨'의 유산을 담은 'NEW 슈트 탄생 비하인드' 영상을 공개했다.
영화 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'가 더 업그레이드되어 돌아온 '스파이더맨'의 새로운 슈트 제작기를 전격 공개했다. 공개된 영상에서는 톰 홀랜드가 직접 새로운 슈트의 탄생 비화를 전했다. "토비와 앤드류가 입었던 슈트 디자인을 오마주하는 건 어떨까?"라는 아이디어에서 출발한 이번 슈트는 토비 맥과이어 '스파이더맨'의 입체적인 거미줄 패턴과 앤드류 가필드 '스파이더맨'의 슈트 디테일에 톰 홀랜드표 '스파이더맨'의 감성을 조화롭게 녹여낸 것이 특징이다.
톰 홀랜드는 새로운 슈트가 세 슈트의 특징을 모두 담아내며 "모든 요소가 자연스럽게 피터 파커의 세계에 녹아들게끔 (제작되었다)" 밝힌 바 팬들에게 가장 '스파이더맨'다운 모습으로 찾아갈 것을 예고했다.
데스틴 크리튼 감독 역시 "고물을 주워다 뚝딱거리던 소년 시절의 피터 파커를 떠올리며 작업했다"고 전하며 초기 '스파이더맨'의 감성을 살린 손에 만져질 듯한 원단의 질감과 주름 같은 현실적인 디테일을 확인할 수 있을 거라 전했다.
특히 이는 움직임 하나 하나마다 인간적인 모습까지 담아내 단순한 슈트가 아닌, 하나의 서사를 담아내도록 설계되었음을 전해 더욱 특별함을 더한다. 과거와 현재를 잇는 상징으로서도 남다른 의미를 지닌 새로운 슈트를 입고 새로운 하루를 시작하는 '피터 파커'의 활약상을 향한 기대감을 고조시킨다.
영화 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 '스파이더맨: 노 웨이 홈' 사건으로 모두에게 잊힌 '피터 파커'가 자신의 정체를 기억하는 의문의 적의 등장과 DNA 변이로 통제 불가능한 힘을 얻으며 더 깊은 혼란에 빠진 가운데, 소중한 이들을 지키기 위해 새로운 위협에 맞서는 액션 블록버스터다. 오는 29일 국내 개봉한다.
jyyang@newspim.com