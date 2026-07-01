제이비피코리아, 유기묘 보호단체 '나비야 사랑해'에 반려동물 영양제 기부

AI 핵심 요약beta
- 제이비피코리아가 1일 나비야사랑해에 반려동물 영양제 100개를 기부했다고 밝혔다
- 말 태반 추출물 기반 영양제로 고양이 식욕·활력·인지기능 개선에 도움을 주는 제품이다
- 제이비피코리아는 코리안독스·나비야사랑해·카라 등 동물 보호단체 대상으로 지원을 이어가고 있다
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[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = ㈜제이비피코리아가 유기묘·구조묘 보호단체인 사단법인 '나비야 사랑해'에 반려동물 영양제 'JBP 플라센타 EQ 리퀴드' 100개를 기부했다고 1일 밝혔다.
이번 기부는 앞서 진행된 유기견 보호단체 '코리안독스' 지원에 이은 것으로, 구조된 고양이들의 영양 보충과 건강 회복을 돕기 위해 마련됐다. 기부처인 '나비야 사랑해'는 노령묘와 장애묘를 포함해 약 200여 마리의 고양이를 보호하고 있는 동물 보호 단체다.
전달된 영양제는 말 태반 추출물을 기반으로 아미노산, 미네랄, 비타민 등을 함유한 제품이다. 개와 고양이의 식욕 증진 및 활력 개선, 인지 기능 저하 완화 등을 위해 사용되며, 2023년 국내에 정식 수입되어 동물병원을 통해 공급되고 있다.
제이비피코리아 관계자는 "길고양이와 유기묘들이 구조된 이후에도 건강을 회복하기까지 세심한 관리가 필요하다는 점에 공감해 기부를 결정했다"며 "구조된 고양이들이 건강을 되찾고 새로운 가족을 만나는 데 보탬이 되길 바란다"고 말했다.
나비야 사랑해 측은 "보호 중인 고양이들의 건강 관리를 위해 평소 동물병원을 통해 어렵게 구하던 제품을 후원받게 돼 감사하다"고 전했다.
한편, 제이비피코리아는 코리안독스와 나비야 사랑해에 이어 동물권행동 '카라'에도 동일 제품을 기부하는 등 동물 보호 단체를 대상으로 한 지원 활동을 이어가고 있다.
ohzin@newspim.com