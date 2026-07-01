현대모비스, 임직원 아이디어로 전장기술 강화

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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 현대모비스가 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 시대 전장부품 기술 개발에 임직원 아이디어를 활용하고 있다.

현대모비스는 상반기 '2026 전장기술 아이디어 공모전'에서 100건 이상의 신규 아이디어를 접수했고, 이 중 9건을 우수 아이디어로 선정했다고 1일 밝혔다.

최우수 아이디어는 인공지능을 활용해 차량 내부 음향을 탑승객별로 최적화하는 기술이다. 자율주행 시대 공유 차량 서비스에서 탑승객이 자주 바뀐다는 점에 착안했다.

현대모비스가 '2026 전장기술 아이디어 공모전' 시상식에서 우수 아이디어 수상자들에게 상장을 수여하고 격려했다 [사진=현대모비스]

이 외에도 카메라 화면 왜곡을 줄이는 '서라운드뷰 모니터링 시스템', 주차 데이터를 학습해 운전자 편의를 높이는 '주차 시스템' 등이 우수 아이디어로 선정됐다.

현대모비스는 전장분야가 기술 변화 속도가 빠르고 운전자와 탑승객이 직접 체감하는 영역이라고 보고 있다. 내부 직원들의 아이디어를 우선 적용하면 인포테인먼트, 차량통신, 자율주행 등 전장부품의 경쟁력 강화에 도움이 될 것으로 판단했다.

회사는 임직원 아이디어 발굴부터 기술 검증, 개발, 사업화까지 이어지는 연구개발 체계를 확대하고 있다. 특허 출원과 등록 지원을 늘리고 해외 임직원도 참여하는 아이디어 제안 플랫폼을 운영 중이다.

현대모비스는 올해 전체 연구개발 투자액을 2조원 이상으로 계획하고 있으며, 국내외 연구개발 인력은 8000여 명이다.

y2kid@newspim.com