르노코리아, 그랑 콜레오스 60일 반납 보장 프로그램 출시

7월부터 8월까지 누적 판매 7만대 기념 이벤트

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 르노코리아가 그랑 콜레오스의 누적 판매 7만대를 기념해 7월부터 8월까지 '60일 반납 보장 프로그램'을 운영한다고 1일 밝혔다.

이 프로그램은 구매 후 차량이 만족스럽지 않으면 최소 30일부터 최대 60일 이내에 반납하고 구매 가격을 환급받을 수 있다. 주행거리 3000km 이하의 무사고 차량에 한하며, 취득세와 등록세 등 법적 비용은 제외된다. 차량 파손이나 오염에 따른 감가 및 원상복구 비용, 할부 이용 시 누적 이자와 중도상환수수료는 고객이 부담한다.

같은 기간 그랑 콜레오스와 필랑트 구매 고객을 위해 '3ZERO 할부'를 선보인다. 처음 3개월간 납입 금액이 없고, 4개월 차부터 4.9% 금리로 최대 60개월까지 상환할 수 있다. 할부 원금은 2500만원 이하여야 한다.

필랑트는 월 28만원으로 5년간 이용할 수 있는 '5년 걱정-제로 바이백' 상품을 7월에도 계속 운영한다. 이 상품으로 구매하면 5년 후 53% 잔가 보장(연간 1만km 주행 기준), 엔진오일세트 5회·에어컨 필터 5회·브레이크 오일 2회·미션 오일 1회·프리미엄 차량 점검 5회, 해피케어 연장 보증 5년/10만km 등의 혜택을 받는다. 모든 필랑트 구매 고객에게는 3년 65% 중고차 잔가 보장(연간 1만5000km 주행 기준)과 3년 무상 케어 서비스를 기본 제공한다.

2026년형 르노 그랑 콜레오스(Renault GRAND KOLEOS) [사진=르노코리아]

그랑 콜레오스는 생산월별로 유류비를 지원한다. 2025년 생산 모델은 200만원, 2026년 1~2월 생산 모델은 150만원 또는 최대 200만원 상당 옵션·용품, 2026년 3~5월 생산 모델은 100만원을 지원한다. 모든 구매 고객에게 3년 65% 중고차 잔가 보장(연간 1만5000km 주행 기준)을 제공한다.

아르카나는 200만 원 유류비 지원과 36개월 무이자 할부 중 하나를 선택할 수 있다. 정액불 또는 잔가보장 할부로 24개월 이상, 할부 원금 1500만원 이상 조건으로 구매하면 1.6 GTe 모델은 100만원, 하이브리드 E-Tech 모델은 50만원의 추가 혜택을 받는다.

세 차종 모두 재구매 고객에게 50만원의 추가 혜택을 제공하며, 제휴 할부 이용 이력이 있는 고객은 30만원을 더해 총 80만원을 지원한다. 전시차 구매 고객에게는 20만 원의 추가 혜택이 주어진다. 자세한 내용은 전국 르노코리아 전시장 또는 고객센터에서 확인할 수 있다.

y2kid@newspim.com