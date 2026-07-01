수해·화재로 훼손된 기록물, '한 장 요약서'로 응급복구한다

국가기록원, 7월 2일부터 '종이 기록물 응급조치 요약서' 배포

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부 국가기록원이 수해나 화재 등으로 훼손된 종이 기록물을 신속하게 복구할 수 있도록 '종이 기록물 응급조치 한 장 요약서'를 제작·배포한다.

행정안전부 국가기록원은 재난으로 침수되거나 곰팡이 피해를 입은 기록물이 방치돼 영구적으로 훼손되는 것을 막기 위해 현장에서 즉시 활용할 수 있는 '곰팡이 피해 종이 기록물 응급조치 요약서'를 제작해 7월 2일부터 국가기록원 누리집을 통해 공개한다고 1일 밝혔다.

[자료=행안부]

최근 기후변화로 예측하기 어려운 집중호우와 화재 등 재난이 늘면서 국가적으로 중요한 기록물이 훼손되는 사례가 증가함에 따라, 누구나 쉽고 빠르게 응급조치를 할 수 있도록 실용적인 복구 지침을 마련했다.

이번 요약서는 재난 발생 직후 현장에서 즉시 활용할 수 있도록 핵심 내용을 한 장에 담은 것이 특징이다. 디지털 환경에 익숙하지 않은 실무자와 일반 국민도 쉽게 이해할 수 있도록 사진과 도표를 활용해 시각적으로 구성했다.

주요 내용에는 ▲곰팡이 피해 기록물 취급 시 안전수칙 ▲곰팡이와 먼지 구별법 ▲오염 기록물 분리 방법 ▲작업 환경 관리 ▲곰팡이 제거 방법 등이 담겼다. 또 현장에서 필요한 필수 물품 목록과 점검표(체크리스트)를 함께 제공해 활용성을 높였다.

국가기록원은 공공기관의 자체 대응 역량을 높이기 위해 올해부터 '찾아가는 현장 맞춤형 교육'도 처음 운영한다.

오는 7월 울주군청을 시작으로 8월 고양교육지원청, 9월 경제 분야 기록관리 협의회 등 3개 기관을 대상으로 기초 이론 교육과 서고 현장 실습 등 기관별 여건에 맞춘 교육을 실시할 예정이다.

국가기록원은 그동안 2022년 태풍으로 침수 피해를 입은 포항시 기록물을 비롯해 천안함 인양 기록물, 세월호 인양 기록물 등 국가적 재난으로 훼손된 기록물의 응급 복구를 지원해 왔다. 또한 자체 개발한 기록물 응급복구 키트를 상습 침수 우려 지역인 전국 37개 시·군·구에 보급하고, 기록관리 담당자를 대상으로 복구 실습 교육도 지속적으로 진행하고 있다.

이용철 국가기록원장은 "기록물은 국가의 정체성을 지켜내고 국민의 알권리를 온전히 보장하기 위한 국가 자산"이라고 강조하며 "앞으로도 재난 피해 현장에서 당황하지 않고 즉시 활용할 수 있는 다양한 콘텐츠를 개발하여 보급하고, 이와 연계한 교육 등을 확대해 기록 관리 최일선 현장의 고민을 해소하는 데 역량을 집중하겠다"고 말했다.

abc123@newspim.com