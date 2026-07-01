중진공, 성과보상공제 가입자 역량교육 확대

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성과보상공제 가입자 1000명 모집

AI 실습·법정의무교육 신규 편성

외국어·독서·명사특강도 무료 제공

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 중소벤처기업진흥공단이 성과보상공제 가입 근로자를 대상으로 인공지능(AI) 실습과 외국어, 직무 교육 등을 무료로 지원하는 '2026년 내일채움 배움채움' 참여자를 모집한다. 올해는 AI 실습 교육과 산업안전보건교육 등 법정 의무교육을 새롭게 편성했다.

중진공은 1일부터 14일까지 성과보상공제 가입 근로자 1000명을 대상으로 '2026년 내일채움 배움채움' 참여 신청을 받는다고 밝혔다. 대상은 내일채움공제와 중소기업 재직자 우대저축 공제를 정상적으로 유지하고 있는 가입자다.

올해 교육은 중소기업 현장의 디지털 전환 수요를 반영해 AI 실습 집합교육을 신설했다. 참여자는 AI를 실무에 활용할 수 있는 교육을 받을 수 있으며, 산업안전보건교육 등 법정 의무교육도 함께 지원받는다.

중소벤처기업진흥공단 전경 [사진=중소벤처기업진흥공단]

교육은 전액 무료로 제공된다. 참여자는 ▲경제·신기술 분야 명사특강 ▲외국어 교육 ▲1대1 원어민 화상회화 ▲AI 어학 플랫폼 ▲전자책·오디오북 이용권 ▲마이크로러닝 등 다양한 과정 가운데 최대 3개를 선택해 수강할 수 있다.

중진공은 교육사업 외에도 성과보상공제 가입 근로자를 대상으로 중소기업 복지플랫폼과 단체상해보험, 휴가비 지원, 종합건강검진 등 다양한 복지 서비스를 제공하고 있다.

조한교 중진공 인력성장이사는 "맞춤형 교육과정을 통해 중소기업 근로자들이 직무 역량을 높이고 자기계발의 기회를 넓히길 바란다"며 "성과보상공제 교육과 복지사업을 확대해 대·중소기업 간 복지 격차를 완화하고 장기재직 여건 조성에 기여하겠다"고 강조했다.

rang@newspim.com