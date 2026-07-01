충혼탑 참배로 시작한 민선9기…이장섭 청주시장 "시민이 주인"

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사무인계·간부 임용·시민 참여형 취임식…"시민특별시 청주" 선언

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 민선9기 이장섭 청주시장이 1일 충혼탑 참배를 시작으로 공식 업무에 돌입하며 새로운 시정의 출발을 알렸다.

'시민이 주인인 시정'을 전면에 내세운 이 시장은 이날 하루 사무인계인수, 간부 임용, 직원 인사, 시민 참여형 취임식까지 숨가쁜 일정을 소화하며 시정 운영 방향을 제시했다.

이장섭 청주시장.[사진=청주시] 2026.07.01 baek3413@newspim.com

이 시장은 이날 오전 8시 청원구 오창읍 충혼탑을 찾아 순국선열과 호국영령을 추모한 뒤 임시청사로 이동 오전 9시 사무인계인수서에 서명하고 민선9기 청주시장으로서 공식 업무를 시작했다.

이어 7월 1일자로 임용된 5급 이상 간부공무원에게 임용장을 수여하고 제1·2임시청사를 차례로 방문해 직원들과 첫 인사를 나눴다.

이 자리에서 시민 중심의 시정 운영 의지를 강조한 것으로 전해졌다.

취임식은 이날 오후 7시 청주예술의전당 대공연장에서 열린다.

행사에는 신용한 충북지사를 비롯해 주요 기관·단체장과 시민, 공직자 등 1500여 명이 참석할 예정이다.

천태종 총무원장 덕수스님, 노영민 전 대통령비서실장, 이시종 전 충북지사 등도 함께한다.

이번 취임식은 기존 의전 중심 형식을 탈피해 '시민특별시 청주 선언식'으로 진행된다.

민선9기 시정의 비전을 시민과 함께 선포하는 참여형 행사다.

행사는 취임 선서를 시작으로 '시민이 그리는 청주의 미래' 발표, 취임사, 시민특별시 청주 선언식, 축하공연 순으로 이어진다.

특히 어린이, 청년, 주부, 문화예술인, 기업인 등 각계 시민들이 무대에 올라 청주의 미래상을 직접 제시하는 프로그램이 포함됐다.

이 시장은 시민들의 의견을 시정의 핵심 과제로 반영하겠다는 구상을 취임사를 통해 밝힐 예정이다.

행사 말미에는 시민대표들과 함께 '시민특별시 청주' 출범을 공식 선언한다.

청주시는 이번 취임식을 단순한 행사에 그치지 않고 시민과 함께하는 시정 출발점으로 기획했다고 밝혔다.

이 시장은 "청주의 주인은 시민"이라며 "시민 한 사람 한 사람의 목소리를 시정 중심에 두고 함께 성장하는 '시민특별시 청주'를 만들겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com