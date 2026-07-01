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'민트' 지고 '레몬' 떴다… 올여름 2030 흔든 '레몬코어'의 미학

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  • 에스파 닝닝의 레몬에이드 메이크업이 계기돼
  • 올여름 패션·뷰티·사진 전반에 레몬코어가 확산했다.
  • 2030 소비자는 레몬색 패션·필터로 저비용 뉴트로 감성과

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

닝닝 '레몬 메이크업'의 파장, 2030 일상을 청량하게 물들이다
평론가 "맹목적 추종 아닌, 적은 비용으로 정체성 찾는 문화적 적응력"

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 지난해와 올해 초를 뜨겁게 달궜던 차갑고 신비로운 감성의 '민트코어'가 저물고 있다. 대신 보기만 해도 상큼한 비타민이 충전되는 '레몬코어(Lemon-core)' 미학이 올여름 새로운 대세로 떠오르고 있다. 걸그룹의 콘셉트에서 시작된 이 노란빛 청량감은 이제 패션 커머스 플랫폼과 뷰티업계, 심지어 모바일 사진 보정 트렌드까지 바꾸며 대중의 일상 깊숙이 스며들고 있다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 에스파. [사진=SM엔터테인먼트] 2026.05.28 alice09@newspim.com

올여름을 관통하는 가장 핫한 트렌드 키워드는 단연 '레몬'이다. 이번 열풍의 신호탄을 쏜 것은 가요계다.글로벌 걸그룹 에스파(aespa)의 신곡 '레몬에이드(Lemonade)' 활동 중 멤버 닝닝이 선보인 이른바 '레몬에이드 메이크업'이 사회관계망서비스(SNS)상에서 폭발적인 화제를 모았다.

무대 위 레몬색 아이라이너와 상큼한 코디가 빠르게 바이럴되면서 유행에 불을 지폈고, 여기에 하츠투하츠(Hearts to Hearts)의 신곡 '레몬 탱(Lemon Tang)'까지 가세하며 시트러스(Citrus) 특유의 활기찬 에너지가 대중문화 전반을 물들였다.

이 같은 열풍은 2030 세대의 소비 패턴에도 고스란히 반영되고 있다. 스타일 커머스 플랫폼 '지그재그(ZigZag)'에 따르면, 최근 2주(6월 9일~22일) 기준 '레몬' 관련 상품의 검색량은 전년 동기 대비 330% 급증했다. 특히 세부 품목으로 들어가면 '레몬색 반소매'는 1733%, '레몬색 민소매'는 2113%라는 가파른 상승세를 보였으며, 의류뿐 아니라 '레몬색 가방' 검색량도 1200% 폭증했다. 레몬 열풍이 잡화류까지 빠르게 번지는 모양새다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 사진은 이해를 돕기 위한 레몬코어 트렌드의 가상 쇼핑몰 연출 이미지 [AI 일러스트=클로드] 2026.06.30 taeyi427@newspim.com

업계에서는 이를 두고 기존의 무채색 중심 코디에서 벗어나 파스텔 및 밝은 컬러를 적극적으로 활용해 개성을 드러내는 일종의 '컬러의 해방' 흐름으로 해석한다. 업계 관계자는 "여름에 잘 어울리는 과하지 않으면서도 존재감 있는 컬러감 덕분에 이번 여름 레몬코어 트렌드가 이어질 것으로 보인다"고 전했다.

이러한 인기에 힘입어 지그재그 측 역시 앱 내에서 다양한 레몬코어 아이템을 소개하는 전용 큐레이션 콘텐츠를 준비 중인 것으로 알려졌다.

뷰티업계 역시 과즙미를 극대화한 '레몬 즙 메이크업' 룩을 앞다투어 제안하고 있으며, 인스타그램(Instagram)과 틱톡(TikTok) 등에서는 관련 메이크업 챌린지가 이어지고 있다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 사진은 레모네이드 메이크업 트렌드를 표현한 옐로우 컬러 포인트 메이크업 이미지.[AI 일러스트=클로드] 2026.06.30 taeyi427@newspim.com

흥미로운 점은 디지털 공간에서의 시각적 트렌드 변화다. 제트(Z)세대 사이에서는 최근 유행하는 모바일 보정 앱을 활용해 사진 전체에 부드럽고 따뜻한 노란빛 감성을 불어넣는 '레몬 필터' 보정법이 새로운 유행으로 자리 잡았다.

차갑고 푸른 빛의 '쿨톤(Cool-tone)' 사진 대신, 따스하고 청량한 햇살을 머금은 듯한 '웜톤(Warm-tone)'의 레몬빛 필터로 본인의 일상을 기록하는 방식이다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 버터빛 옐로우와 크림 톤이 어우러진 '웜톤(Warm-tone)' 레몬 컬러 무드보드. [사진=인스타그램] 2026.06.30 taeyi427@newspim.com

전문가들은 이러한 변화의 바탕에 2030 세대의 복잡한 사회·심리적 기제가 작동하고 있다고 분석한다. 김성수 대중문화평론가는 미래에 대한 구조적 불안 속에서 일상의 결핍을 해소하려는 흐름으로 짚었다.

김 평론가는 "모든 보정이 가능한 인공지능(AI) 시대에 역설적으로 인간다움과 편안함을 찾으려는 노력이 뉴트로(Newtro) 현상으로 나타나는 것"이라며 "과거 수동 카메라의 따뜻하고 모호한 아날로그 감성을 필터로 쉽게 구현하고 향유하는 과정 자체가 주체적인 뉴트로 문화"라고 설명했다.

특히 과거 특정 브랜드가 주도하던 하향식 유행과 달리 최근의 '~코어' 트렌드는 소비자 주권과 적극적인 참여를 보장한다는 점에서 차별성을 지닌다.

김 평론가는 "코어라는 개념 안에서는 고가의 명품을 소비하지 않더라도 가성비 높은 소비를 통해 자신만의 창의적인 방식으로 유행에 동참할 수 있다"며 "적은 비용으로 높은 정체성 만족감을 누리는 것"이라고 분석했다.

나아가 유행을 공유한다는 것 자체가 2030에게는 극단적 고독을 이겨내고 공동체의 일원으로서 안심하고 소통하는 방식이라며 "지금의 레몬코어 소비 태도는 결코 맹목적인 추종이 아닌 대중이 스스로의 일상에 활력을 불어넣는 감각적이고 건설적인 문화적 적응력"이라고 평했다.

taeyi427@newspim.com

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李대통령, 한성숙 총리 임명안 재가 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 30일 한성숙 국무총리 임명안을 재가했다. 강유정 청와대 수석대변인은 이날 밤 "한 총리의 임명 일자는 7월 1일"이라며 이같이 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 한성숙 국무총리 후보자가 26일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 인사청문회에서 의원 질의에 답하고 있다. 2026.06.26 kunjoo@newspim.com 한 총리는 이재명 정부 두 번째 총리이자 50대 총리로 취임한다. 또 노무현 정부에서 2006년 첫 여성 국무총리로 임명된 한명숙 전 총리에 이어 두 번째 여성 총리가 된다.  한 총리 임명동의안은 국회 본회의 투표 결과 재석 의원 167명 중 찬성 166명, 무효 1명으로 가결됐다. 표결에 국민의힘은 불참했다. 정점식 국민의힘 원내대표는 국회 본회의장 앞에서 기자들과 만나 "총리 인준안에 반대 의사를 이미 명확히 했기 때문에 인준 투표에 들어가지 않을 것"이라고 밝혔다. the13ook@newspim.com 2026-06-30 23:57
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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