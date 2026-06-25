하이트진로, 'K-POP 스타 두꺼비'로 글로벌 공략

청포도에이슬에 한정 라벨 적용…미국·일본·중국 등 순차 판매

병뚜껑 메시지 챌린지·피규어 굿즈로 글로벌 팬덤 공략

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 하이트진로가 대표 마스코트 두꺼비를 K-POP 스타 콘셉트로 재해석한 한정판 제품을 앞세워 글로벌 소비자 공략에 나선다. K-컬처 열풍을 활용해 글로벌 소주 브랜드 진로의 대중성과 트렌디한 이미지를 강화한다는 전략이다.

하이트진로는 글로벌 소주 브랜드 진로의 대중화 전략의 일환으로 'K-POP 스타 두꺼비' 라벨을 적용한 한정판 제품을 출시한다고 25일 밝혔다. 해당 라벨은 수출용 과일 리큐르 1위 제품인 '청포도에이슬'에 적용되며, 여름 시즌 한정으로 운영된다.

'K-POP 스타 두꺼비' 피규어, 청포도에이슬 한정판 제품&병뚜껑 이미지. [사진=하이트진로 제공]

이번 한정판은 하이트진로의 대표 캐릭터인 두꺼비 세계관을 K-POP 콘셉트로 확장한 프로젝트다. 라벨 디자인은 무대 위 아티스트를 연상시키는 화려한 비주얼을 적용했으며, 그린과 핑크 두 가지 버전으로 제작된다. 하이트진로는 이를 통해 글로벌 소비자에게 진로만의 차별화된 브랜드 경험을 제공한다는 계획이다.

제품은 미국, 일본, 중국 등 글로벌 주요 21개국에서 6월 말부터 여름 성수기 동안 한정 물량으로 순차 판매된다. 출시를 기념해 소비자 참여형 이벤트도 진행한다. 병뚜껑 안쪽에 인쇄된 알파벳을 조합해 자신만의 메시지를 완성하고 SNS에 공유하는 '메시지 챌린지' 프로모션을 전개한다.

한정판 굿즈도 함께 선보인다. 하이트진로는 'K-POP 스타 두꺼비' 피규어와 한정판 병 마이크 2종을 출시해 굿즈 수집의 재미를 더할 예정이다. 황정호 하이트진로 해외사업본부 전무는 "K-POP과 두꺼비 캐릭터의 시너지를 통해 진로의 대중성과 글로벌 경쟁력을 더욱 강화하겠다"고 말했다.

mkyo@newspim.com