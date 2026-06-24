진로, 영국 최대 미식축제서 현지 소비자 공략

'테이스트 오브 런던' 2년 연속 참가…부스 방문객 1만1000명 돌파

시음·칵테일 판매·체험 행사로 유럽 내 브랜드 대중화 속도

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 하이트진로가 영국 최대 미식축제에서 현지 소비자와의 접점을 넓히며 유럽 시장 공략에 속도를 내고 있다. 단순 시음을 넘어 칵테일 판매와 체험형 마케팅을 결합해 JINRO 브랜드 인지도 확대에 나섰다.

하이트진로는 지난 17일부터 21일까지 영국 런던 리젠트 파크에서 열린 '테이스트 오브 런던 2026'에 참가해 '진로 클럽하우스'를 운영했다고 24일 밝혔다. 테이스트 오브 런던은 글로벌 식음료 브랜드와 유명 레스토랑이 참여하는 영국 최대 규모 미식 축제로, 올해 약 5만5000명의 현지인과 관광객이 방문했다.

하이트진로, 테이스트 오브 런던 2026 현장 이미지. [사진=하이트진로 제공]

지난해에 이어 두 번째로 행사에 참가한 하이트진로는 JINRO 칵테일과 스트레이트 음용 제품을 판매하며 현지 반응을 살폈다. 행사 기간 1만1000명 이상이 진로 클럽하우스를 찾으며 브랜드에 대한 높은 관심을 보였다.

현장에서는 시음과 판매 외에도 소비자 참여형 게임, 두꺼비·참이슬 타투 체험, 경품 증정 등 다양한 프로그램이 진행됐다. 인근 판매처를 안내하는 리플렛도 배포하며 축제 현장에서의 브랜드 경험이 실제 구매로 이어질 수 있도록 했다. 하이트진로는 현장에서 파악한 영국 소비자들의 선호 플레이버와 음용 트렌드를 향후 현지 전략에 활용할 계획이다.

하이트진로는 영국 내 유통망 확대에도 힘을 쏟고 있다. 지난 3월 기준 테스코 510개 매장, 세인즈버리 680개 매장, 코스트코 29개 매장, 모리슨 100개 매장, 막스앤스펜서 327개 매장 등 주요 리테일 채널에 입점했다. 황정호 하이트진로 해외사업본부 전무는 "현지 유통망 강화와 적극적인 현지인 공략 마케팅으로 유럽 내 JINRO의 대중화를 가속화해 나갈 것"이라고 말했다.

mkyo@newspim.com