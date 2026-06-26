"노출보다 차단"…LF몰서 '살안타템' 검색 338% 급증

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

헤지스 우양산 매출 480%↑…닥스·질스튜어트·아떼도 판매 호조

양산 넘어 선글라스 케이스·긴소매 의류까지 자외선 차단 소비 확산

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 길어진 여름과 강한 자외선 영향으로 햇빛을 직접 차단하는 패션 아이템 수요가 빠르게 늘고 있다. 과거 여름 패션이 시원함과 노출에 초점을 맞췄다면, 최근에는 피부를 보호하면서도 쾌적하게 입을 수 있는 이른바 '살안타템'이 새로운 소비 트렌드로 떠오르는 모습이다.

LF는 올해 4월 1일부터 6월 25일까지 LF몰에서 '양산' 검색량이 전년 동기 대비 26%, '선글라스 케이스' 검색량이 81% 증가했다고 26일 밝혔다. '살안타템' 검색량은 같은 기간 338% 급증했다.

LF_닥스 액세서리_플라워 패턴 우양산. [사진=LF 제공]

우양산 판매 증가세가 특히 두드러진다. 닥스 액세서리는 올해 우양산 생산 물량을 전년 대비 25% 늘렸고, 4~5월 매출은 37% 증가했다. 플라워 패턴 경량 우양산은 출시 약 두 달 만에 인기 컬러 판매율 90%를 기록해 추가 리오더에 들어갔다.

헤지스 액세서리는 올해 우양산 입고 시점을 전년보다 약 3주 앞당기며 조기 수요에 대응했다. 그 결과 4~5월 우양산 매출이 전년 대비 480% 증가했다. 질스튜어트뉴욕 액세서리의 우양산 매출도 176%, 아떼 바네사브루노 액세서리는 110% 늘었다.

자외선 차단 소비는 양산을 넘어 선글라스 케이스와 의류로도 확산되고 있다. 헤지스와 아떼 바네사브루노는 가방 참, 크로스백처럼 활용할 수 있는 선글라스 케이스를 선보였고, 헤지스는 26SS 시즌 린넨 셔츠 스타일 수를 전년 대비 약 30% 확대했다. 헤지스 남성 린넨 셔츠 매출은 4~5월 기준 50%, 여성은 30% 증가했다.

mkyo@newspim.com