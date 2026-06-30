에코프로, 인니 니켈 제련소 2단계 투자 참여..."자원 주권 확보"

AI 핵심 요약beta
- 에코프로 그룹이 30일 인도네시아 BNSI 제련소 2단계 투자에 대주주로 참여했다.
- 이번 투자로 에코프로는 니켈 수급권을 총 6만5000톤까지 확대한다.
- 니켈·전구체·양극재 공급망을 구축해 글로벌 양극재 수주 경쟁에서 우위를 확보한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 에코프로 그룹이 인도네시아 니켈 제련소 2단계 투자인 IGIP(인터내셔널 그린 산업단지) 내 'BNSI(Bahodopi Nickel Smelting Indonesia) 제련소' 건설 프로젝트에 대주주로 참여한다고 30일 밝혔다.
BNSI는 전기차 200만 대에 공급할 수 있는 니켈 9만 톤 규모의 제련소로 꾸려진다. 에코프로는 배터리 핵심 광물인 니켈의 최대 생산국인 인도네시아에 지난 4년간 1단계 투자를 마무리해 2만9000톤의 니켈을 확보한 바 있다. 이번 투자가 마무리되면 에코프로는 제련소 투자 지분에 따라 총 6만5000톤의 니켈 수급권을 가지게 된다.
이를 통해 삼원계 양극재의 가격 경쟁력을 끌어올려 글로벌 양극재 수주 시장에서 주도권을 확보한다는 전략이다.
인도네시아 술라웨시에 건설 중인 'BNSI 제련소'는 인도네시아 국영 광산기업 PTVI(PT Vale Indonesia) 등 글로벌 기업과 합작 법인을 설립해 추진하는 프로젝트다.
에코프로와 에코프로비엠은 기존 계획보다 지분을 대폭 늘려 총 39%의 지분을 가진 대주주로서 니켈 제련 프로젝트를 리드할 계획이다. 총 투자비용은 약 1조5000억원 수준이다.
에코프로 그룹은 BNSI의 대주주 지위를 확보해 배터리의 핵심 소재인 니켈, 전구체, 양극재까지 'Non-PFE(비금지외국기관)' 요건을 충족하는 배터리 공급망을 구축할 방침이다. 여기에 원재료 내재화를 통한 삼원계 양극재 원가경쟁력까지 더해져 향후 글로벌 셀 회사 및 완성차(OEM) 업체를 대상으로 한 수주 경쟁에서 경쟁 우위를 점한다는 전략이다.
앞서 에코프로는 2022년부터 8000억 원을 투입해 인도네시아 1단계 IMIP 프로젝트를 통해 4개 제련소에 지분 투자하며 약 2만9000 톤의 오프테이크(장기구매계약) 물량을 확보한 바 있다.
tack@newspim.com