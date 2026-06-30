에코프로, 인니 니켈 제련소 2단계 투자 참여..."자원 주권 확보"

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인니 1, 2단계 투자로 총 6만5000톤 니켈 확보

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 에코프로 그룹이 인도네시아 니켈 제련소 2단계 투자인 IGIP(인터내셔널 그린 산업단지) 내 'BNSI(Bahodopi Nickel Smelting Indonesia) 제련소' 건설 프로젝트에 대주주로 참여한다고 30일 밝혔다.

BNSI는 전기차 200만 대에 공급할 수 있는 니켈 9만 톤 규모의 제련소로 꾸려진다. 에코프로는 배터리 핵심 광물인 니켈의 최대 생산국인 인도네시아에 지난 4년간 1단계 투자를 마무리해 2만9000톤의 니켈을 확보한 바 있다. 이번 투자가 마무리되면 에코프로는 제련소 투자 지분에 따라 총 6만5000톤의 니켈 수급권을 가지게 된다.

이를 통해 삼원계 양극재의 가격 경쟁력을 끌어올려 글로벌 양극재 수주 시장에서 주도권을 확보한다는 전략이다.

에코프로 인도네시아 투자 현황 [그래픽=에코프로]

인도네시아 술라웨시에 건설 중인 'BNSI 제련소'는 인도네시아 국영 광산기업 PTVI(PT Vale Indonesia) 등 글로벌 기업과 합작 법인을 설립해 추진하는 프로젝트다.

에코프로와 에코프로비엠은 기존 계획보다 지분을 대폭 늘려 총 39%의 지분을 가진 대주주로서 니켈 제련 프로젝트를 리드할 계획이다. 총 투자비용은 약 1조5000억원 수준이다.

에코프로 그룹은 BNSI의 대주주 지위를 확보해 배터리의 핵심 소재인 니켈, 전구체, 양극재까지 'Non-PFE(비금지외국기관)' 요건을 충족하는 배터리 공급망을 구축할 방침이다. 여기에 원재료 내재화를 통한 삼원계 양극재 원가경쟁력까지 더해져 향후 글로벌 셀 회사 및 완성차(OEM) 업체를 대상으로 한 수주 경쟁에서 경쟁 우위를 점한다는 전략이다.

앞서 에코프로는 2022년부터 8000억 원을 투입해 인도네시아 1단계 IMIP 프로젝트를 통해 4개 제련소에 지분 투자하며 약 2만9000 톤의 오프테이크(장기구매계약) 물량을 확보한 바 있다.

tack@newspim.com