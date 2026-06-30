프로축구연맹, 기성용 등 2027년 FA 취득 예정 338명 공시  

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = K리그에 역대급 자유계약선수(FA) 시장이 열린다. 한국프로축구연맹은 기성용, 송민규, 김진규, 이청용 등 올해 소속팀과 계약이 끝나는 2027년도 FA 자격 취득 예정 선수 338명의 명단을 30일 공시했다.

K리그1 소속 선수가 124명, K리그2 소속 선수가 214명이다. 이 중 2005년 이후 K리그에 최초 등록한 337명의 선수는 올해 12월 31일 계약 기간이 만료됨과 동시에 정식 FA 자격을 취득하게 된다. 이들은 향후 다른 구단과 자유롭게 선수 계약을 체결할 수 있다. 단, 계약 만료 전 소속 구단과 재계약을 맺으면 FA 자격은 소멸한다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 포항 스틸러스 기성용. [사진=한국프로축구연맹] 2026.06.30 psoq1337@newspim.com

이번 공시 대상 중 베테랑 이청용에게는 과거 규정이 적용된다. 2004년 이전에 K리그에 처음 등록한 선수의 경우, 계약 기간 동안 소속팀이 치른 공식 경기의 50% 이상 출장해야만 계약 만료와 동시에 FA 자격을 얻을 수 있다. 이번 명단에서 이 조건에 해당하는 선수는 이청용이 유일하다. FA 자격 취득 예정 선수들은 계약 만료 해의 7월 1일부터 소속 구단은 물론 다른 구단과도 자유롭게 입단 교섭을 벌일 수 있다. 7월이 시작됨과 동시에 본격적인 물밑 영입 경쟁이 막을 올리는 셈이다.

타 구단이 이들과 협상을 시작하려면 철저한 사전 절차를 거쳐야 한다. 해당 선수의 현재 소속 구단에 서면으로 교섭 개시 사실을 반드시 통보해야 한다. 선수와의 최종 계약 체결은 해당 선수가 현재 소속된 클럽의 리그 마지막 경기 다음 날부터 가능하다. 리그 일정이 모두 끝날 때까지는 규정에 따른 절차를 준수해야 한다. K리그를 대표하는 대형 스타들이 대거 이적 시장에 쏟아져 나오면서 다가오는 후반기 리그 판도와 스토브리그를 향한 축구팬들의 관심이 뜨겁다.

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