[프로축구] K리그2 승강결정전 없이 그대로, 재정자립·경기장 미흡 '걸림돌'

AI 핵심 요약beta
- 한국프로축구연맹은 23일 K3리그 5개 구단에
- 2027년 K리그2 참가 라이선스를 미부여했다.
- 위원회는 재정·조직·시설 등 필수 기준 미달을
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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=올 시즌 K리그2(2부)로 승격될 K3리그(3부) 팀은 없다.
한국프로축구연맹은 23일 "3부 리그 소속 5개 구단(FC강릉, 대전코레일FC, FC목포, 시흥시민축구단, 춘천시민축구단)에 2027 2부 리그 라이선스를 부여하지 않기로 했다"고 밝혔다.
K리그 클럽자격심의위원회는 지난 17일 5개 구단의 2027 2부 리그 라이선스 취득 여부를 심의했다. 이번 심의는 K3리그 구단을 대상으로 2부 리그 참가 요건을 점검했다.
위원회는 각 구단이 지역 기반 안정적 운영 중이라고 평가했다. 하지만 K리그2 참가를 위해 요구되는 일부 필수 기준에 대해 추가적인 보완이 필요하다고 판단했다.
연맹은 "신청 구단은 공통으로 최소 예산 확보, 상근 사무국 구성, 중장기 사업계획 수립 같은 프로팀 운영에 필요한 기반을 더욱 보강해야 하는 것으로 나타났다. 특히 프로리그 참가를 위해서는 보다 안정적인 재정 기반과 조직 운영 체계가 필요하다는 점이 확인됐다"고 설명했다.
시흥시민축구단은 홈구장인 정왕스타디움의 시설 전반에 대한 개선이 필요하다. 대전코레일FC는 축구단의 독립 법인화 추진 및 홈구장인 대전월드컵경기장 보조구장을 대체할 경기장 확보가, FC목포는 독립 법인화를 지적받았다.
FC강릉과 춘천시민축구단은 현재 K리그1 강원FC 경기장을 홈구장으로 사용하고 있어 시설 측면은 문제가 없다는 평가를 받았다. 하지만 재정 자립 기반 강화 및 운영 수익 확대가 향후 과제다.
결국 위원회는 2027 K리그2 라이선스를 보유한 K3리그 구단이 없기 때문에 올 시즌 K리그2 17위(최하위) 팀과 K3리그 1위간 승강결정전을 개최하지 않겠다고 밝혔다.
willowdy@newspim.com