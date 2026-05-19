[프로축구] K리그1 전북·대전·포항·강원·서울, 2026-2027시즌 AFC 라이선스 취득

AI 핵심 요약beta
- K리그가 19일 2026-2027시즌 AFC 라이선스를 모두 취득했다
- 전북·대전·포항·강원·서울 등 5개 구단이 기준을 충족해 라이선스 승인을 받았다
- 전북·대전·포항·강원은 ACLE에, 서울은 ACL2에 출전할 예정다
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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 프로축구 K리그 구단들이 2026-2027시즌 아시아축구연맹(AFC) 클럽 대항전 출전을 위한 AFC 라이선스를 모두 취득했다.
한국프로축구연맹은 19일 "지난 18일 클럽자격심의위원회를 열고 2026-2027시즌 AFC 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 및 AFC 챔피언스리그2(ACL2) 출전권을 확보한 K리그 구단들의 AFC 라이선스 발급 여부를 심의했다"며 "대상 구단 모두 기준을 충족해 라이선스 발급을 승인했다"고 밝혔다.
이번 심의 대상은 2025시즌 K리그1 우승팀 전북을 비롯해 대전, 포항, 강원, 서울 등 총 5개 구단이었다. 이들 구단은 지난 시즌 리그 및 국내 대회 성적을 바탕으로 AFC 주관 클럽대회 출전권을 확보했다.
심의 결과 5개 구단 모두 AFC 클럽 라이선싱 규정에 따른 기준을 충족했다. AFC 라이선스는 스포츠, 시설, 인사 및 행정, 법무, 재무, 마케팅 및 세일즈, 사회적 책임 등 총 7개 분야에서 AFC와 연맹이 제시한 조건을 모두 만족해야 발급된다.
이에 따라 전북, 대전, 포항, 강원은 2026-2027시즌 ACLE 무대에 나서고, 서울은 ACL2에 참가하게 된다. 추춘제로 운영되는 2026-2027시즌 ACLE와 ACL2는 오는 9월 개막 예정이다.
한편 프로축구연맹은 K리그 참가 자격을 위한 'K리그 라이선스'와 AFC 클럽대회 참가 자격을 위한 'AFC 라이선스'를 별도로 운영 중이다. 2027시즌 K리그 참가 자격을 심사하는 K리그 라이선스 클럽자격심의위원회는 오는 10월 열릴 예정이다.
wcn05002@newspim.com