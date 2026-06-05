[프로축구] '5월 4승 1무' 차두리 감독, K리그 이달의 감독상

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = K리그2 화성FC의 상승세를 이끌고 있는 차두리 감독이 생애 첫 이달의 감독상을 거머쥐었다. 한국프로축구연맹은 5일 차두리 감독이 5월 'flex 이달의 감독상' 수상자로 선정됐다고 발표했다. 지난 시즌 화성의 지휘봉을 잡은 차 감독이 이 상을 받은 것은 개인 통산 처음이다.

차 감독이 이끄는 화성은 지난 5월 한 달 동안 5경기에서 4승 1무를 기록하며 압도적인 무패 행진을 달렸다. 5월 첫 경기였던 10라운드 안산전에서 2-0 완승을 거두며 기분 좋게 출발했다. 이어 11라운드 수원FC전에서 1-1로 비기며 숨을 고른 뒤, 곧바로 매서운 연승 가도를 달렸다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 화성FC 차두리 감독. [사진=한국프로축구연맹] 2026.06.05 psoq1337@newspim.com

12라운드에서 당시 선두였던 부산을 3-2로 꺾는 저력을 발휘하더니, 13라운드 충북청주전(3-2 승)과 14라운드 경남전(2-0 승)까지 연달아 잡아내며 짜릿한 3연승을 완성했다.

화성은 5경기를 치르는 동안 무려 11골을 폭발시키는 막강한 화력을 과시했다. 실점은 단 5개로 틀어막았고 두 차례의 무실점 경기를 포함해 공수 양면에서 안정된 전력을 자랑했다. 화성은 차 감독의 탁월한 지도력에 힘입어 현재 시즌 성적 7승 4무 3패(승점 25)로 K리그2 4위까지 뛰어올랐다.

화성은 오는 6일 오후 7시 30분 화성종합운동장에서 하나은행 K리그2 2026 15라운드 수원 삼성과의 홈경기를 치른다. 현재 3위 수원과 4위 화성의 승부다. 5월의 기세를 이어온 화성이 수원을 꺾는다면 3위 자리를 빼앗으며 선두권 도약의 발판을 마련하게 된다.

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