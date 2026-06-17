[프로축구] 원정응원석 확대·관람환경 개선, K리그 '팬 친화적' 구장 만든다

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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=한국프로축구연맹이 원정응원석 개선을 통해 관람객의 불편을 해소한다.

한국프로축구연맹은 "2026년도 제2차 이사회를 열고 원정응원석 운영 개선, 선수 위원장 선임, 경기장 인증구성위원회 구성을 포함한 안건을 의결했다"고 17일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 한국프로축구연맹이 17일 원정응원석 개선 규정을 발표하면서 참고했다고 밝힌 제주SK 응원석. [사진=KFA] 2026.06.17 willowdy@newspim.com

먼저 원정응원석을 확대하고 중립응원석을 도입한다. 연맹 측은 "원정응원석을 지나치게 협소하게 배정하거나, 원정응원석의 밀집도, 관전 시야를 불리하게 운영하는 관행을 개선하기 위해 원정응원석 운영 규정을 개정했다"고 설명했다.

K리그 내에서 원정팀 홀대 문제는 꾸준히 제기됐다. 연맹은 제주SK의 '올팬존'과 일본 프로축구리그 J리그 구단에서 운영 중인 '믹스존(혼합석)' 사례를 참고해 원정 응원석 개선에 나섰다.

개정된 규정에 따르면 각 구단은 한쪽 골대 뒤 관중석 전체를 원정응원석으로 배정해야 한다. 일부만 원정응원석으로 배정할 경우, 나머지 좌석을 홈 팬과 원정 팬 모두 입장할 수 있는 중립 응원석으로 운영해야 한다. 한 쪽 골대 뒤 관중석 구역이 복층 구조면, 1층을 우선 개방하고, 해당 구역이 매진됐을 때 2층 이상을 순차적으로 개방할 수 있도록 규정했다.

다만 중립응원석에서 대형 깃발, 북, 악기, 걸개 같은 응원 도구를 사용하거나 집단 응원을 주도하는 리딩 행위는 제지된다. 원정 응원석과 중립 응원석 그리고 일반 관중석 사이에는 일부 완충 구역을 둘 수 있다. 또, 관객의 통행과 관람 환경을 위해 일반 관중석에 카메라 고정 장비 반입이 금지된다.

한편 프로연맹은 OTT, 소셜미디어, FAST TV 같은 뉴미디어 매체를 중계권 판매가 가능한 플랫폼 유형에 포함했다.

2027년부터 시행하는 K리그 경기장 인증제를 운영할 인증위원회도 구성했다. 관람 환경, 선수시설, 안전시설, 이동약자시설, 그라운드를 포함한 다양한 부문에서 경기장 수준을 객관적인 기준으로 평가해 각 구장에 1성급에서 4성급 등급을 부여하는 제도다. K리그2는 1성급, K리그1는 2성급 이상의 등급을 받아야 홈 경기장으로 사용할 수 있다.

경기장 인증위원회는 인증 심사와 시설 기준 고도화를 위한 분야별 전문가로 구성했고, 위원장은 미국 스포츠 전문 설계회사 DLA+ 정성훈 부사장이 맡는다.

신임 선수위원장도 선임했다. 재단법인 K리그 어시스트 김호남 이사가 선수위원장으로 활동한다. 김 위원장은 광주, 제주, 인천, 수원FC, 포항, 부천을 거친 후 2024년 은퇴했다.

willowdy@newspim.com