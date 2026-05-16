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[프로축구] '이승모 결승골' 서울, 대전 3연패 빠뜨리고 선두 수성

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  • FC서울이 16일 대전월드컵경기장에서 대전을 2-1로 꺾고 단독 선두를 지켰다
  • 서울은 안데르손 선제골과 이승모 결승골로 2연승을 달리며 승점 32로 2위 울산과 격차를 승점 6으로 벌렸다
  • 대전은 정재희의 골로 무득점 탈출했지만 3연패에 빠지며 승점 16, 리그 9위에 머물렀다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = FC서울이 월드컵 휴식기를 앞두고 대전하나시티즌을 3연패에 빠뜨리며 단독 선두를 굳건히 지켰다.

서울은 16일 대전월드컵경기장에서 열린 K리그1 2026 15라운드에서 대전하나시티즌을 2-1로 꺾었다. 전반 안데르손의 선제골, 후반 막판 이승모의 결승골이 승부를 갈랐다. 직전 라운드에서 광주FC를 1-0으로 제압했던 서울은 2연승을 달리며 승점 32를 쌓았다. 2위 울산 HD(승점 26)와의 격차는 승점 6으로 벌어졌다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 서울 이승모가 16일 대전월드컵경기장에서 열린 K리그1 대전하나시티즌과의 15라운드에서 결승골을 넣고 기뻐하고 있다. [사진=한국프로축구연맹] 2026.05.16 psoq1337@newspim.com

시즌 전 우승 후보로 꼽히던 대전은 이날 패배로 3연패에 빠지며 승점 16으로 9위에 자리했다.

서울은 전반 24분 후이즈가 페널티지역 오른쪽에서 낮게 내준 컷백을 안데르손이 문전으로 파고들며 침착하게 밀어 넣어 시즌 첫 골을 기록했다. 이 한 방으로 서울은 클리말라, 후이즈, 로스, 바베츠, 야잔에 이어 안데르손까지 득점에 이름을 올리며 외국인 선수 6명이 모두 골맛을 봤다.

대전은 후반 25분 정재희의 골로 마침내 '무득점 터널'을 벗어났다. 하프라인 부근에서 공을 잡은 서진수가 몸을 돌리며 찔러준 직선 패스가 정재희에게 정확히 연결됐다. 골키퍼 구성윤이 각도를 좁히며 달려 나왔지만, 정재희는 그의 다리 사이를 통과하는 왼발 슈팅으로 골망을 갈랐다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 서울 안데르손(오른쪽)이 16일 대전월드컵경기장에서 열린 K리그1 대전하나시티즌과의 15라운드를 마치고 원정 온 팬들에게 인사하고 있다. [사진=한국프로축구연맹] 2026.05.16 psoq1337@newspim.com

기세를 올린 대전은 후반 29분 코너킥 상황에서 흘러나온 볼을 박규현이 강력한 왼발 슈팅으로 연결했다. 방향과 힘이 모두 완벽했지만, 구성윤이 몸을 날려 손끝으로 막아냈다.

위기를 넘긴 서울은 후반 37분 이승모가 페널티 아크 부근에서 낮고 빠른 슈팅을 날렸고 이창근이 겨우 쳐냈다. 튀어나온 공을 손정범이 그대로 밀어 넣었지만 오프사이드 깃발이 올라갔다. 후반 43분 정승원이 시원하게 휘어 올린 코너킥을 이승모가 골문 앞에서 감각적인 헤더로 돌려놨다. 공은 대전 골키퍼 손이 미치지 못하는 곳으로 빨려 들어갔다.

 

 

psoq1337@newspim.com

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임병택 시흥시장 무투표 당선 확정 [시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 6·3 지방선거 경기 시흥시장 선거에서 더불어민주당 임병택 후보의 무투표 3선 당선이 사실상 확정됐다. 수도권 인구 50만 이상 대도시 기초단체장 선거에서 투표 없이 당선인이 결정되는 것은 지난 1995년 지방선거 도입 이후 처음 있는 일이다. 더불어민주당 시흥시장 임병택 예비후보 출근길 인사. [사진=임병택 시흥시장 예비후보 선거캠프] 15일 중앙선거관리위원회에 따르면 제9회 전국동시지방선거 후보 등록 마감 시한인 이날 오후 6시까지 시흥시장 선거에는 임병택 현 시장만이 단독으로 등록을 마쳤다. 경쟁 후보가 나타나지 않으면서 임 후보는 별도의 투표 절차 없이 선거일에 당선인 신분을 확정짓게 됐다. 이번 사태의 핵심은 제1야당인 국민의힘이 후보를 내지 못한 데 있다. 국민의힘 경기도당은 추가 공모를 세 차례나 연장하며 막판까지 '임병택 대항마'를 찾기 위해 총력을 기울였다. 공천관리위원회가 시흥시를 전략공천 지역으로 지정하고 함진규 전 한국도로공사 사장 등 중량감 있는 인물들에게 출마를 권유했으나 모두 고사한 것으로 알려졌다. 시흥은 과거 민선 4기 후반기 재·보궐 선거부터 현재까지 내리 민주당 계열 시장이 당선된 '보수 험지'로 분류된다. 특히 지난 21대 대선에서도 이재명 당시 후보가 경기도 내 최고 득표율(57.14%)을 기록했던 곳이라 국민의힘 입장에서는 후보 영입에 더욱 난항을 겪었다는 분석이다. 무투표 당선이 확실시된 임 후보는 이번 당선으로 '최연소 3선 시장'과 '수도권 첫 무투표 기초단체장 당선'이라는 전무후무한 타이틀을 얻게 됐다. 임 후보는 이날 자신의 SNS를 통해 "시흥시민들께서 만들어주신 역사다. 최선을 다하겠다"며 "재선 기간 물길을 바꿨다면, 이제는 그 물살을 타고 시흥을 정말 잘 사는 도시로 만들겠다"고 소감을 밝혔다. 그는 민선 9기 최우선 과제로 '국가 첨단 바이오 특화단지 완성'과 '배곧서울대병원 본공사 안착'을 꼽으며 시흥의 대전환을 완성하겠다는 포부를 피력했다. 공직선거법 제190조에 따라 단독 후보자가 된 임 후보는 공식 선거운동 기간 유세차나 확성기를 이용한 선거운동을 할 수 없다. 다만 후보자 신분은 유지하며 정책 설명 활동이나 자당 소속 시·도의원 후보들에 대한 지원은 가능하다. 지역 정가 관계자는 "거대 야당이 후보조차 내지 못한 것은 수도권 민심의 지형 변화와 인물난을 단적으로 보여주는 사건"이라며 "임 시장이 투표 없이 당선된 만큼, 향후 시정 운영에서 더욱 강력한 추진력을 얻게 될 것으로 보인다"고 전망했다. 1141world@newspim.com 2026-05-15 21:54
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李대통령 지지율 61%[한국갤럽] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령 국정 지지율이 직전 조사보다 소폭 하락해 60%대 초반을 기록했다는 여론조사 결과가 15일 나왔다. 한국갤럽이 지난 12∼14일 전국 만 18세 이상 유권자 1011명을 대상으로 이 대통령의 직무수행에 관한 의견을 물은 결과 '잘하고 있다'는 응답은 61%로 집계됐다. 2주 전 조사 대비 3%포인트(p) 하락했다. 이재명 대통령이 14일 청와대 여민관에서 33차 수석보좌관회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대] 반면 '잘못하고 있다'는 응답은 28%로 직전 조사 대비 2%p 올랐다. '의견 유보'는 11%로 집계됐다. 직무수행 긍정 평가 이유로는 '경제·민생'(26%)이 가장 높았다. 뒤이어 '외교'(10%), '전반적으로 잘한다'(7%) 순이었다. 부정평가 이유는 '과도한 복지·민생지원금', '도덕성 문제·본인 재판 회피'가 각각 10%로 가장 높았다. 뒤이어 '경제·민생·고환율'(9%), '전반적으로 잘못한다'(8%) 순이었다. 한국갤럽은 "2주 전과 비교하면 부정 평가 이유에서 도덕성 관련 지적이 늘었다"며 "이는 여당이 추진하는 윤석열 정권 조작 수사·기소 특검에 공소 취소 권한 부여 공방 영향으로 보인다"고 분석했다. 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 45%, 국민의힘이 23%를 기록했다. 민주당은 직전 조사 대비 1%p 떨어진 반면 국민의힘은 2%p 올랐다. 조국혁신당은 2%, 개혁신당은 4%, 진보당은 1%의 지지도를 기록했다. 무당층 응답자는 24%로 집계됐다. 특히 민주당이 추진 중인 이른바 '조작기소 특검법'에 이 대통령 재판을 무효화할 수 있는 공소 취소 권한을 부여하는 것과 관련해서는 반대 의견이 더 많았다. '공소 취소 권한을 부여해야 한다'는 응답은 27%, '부여해선 안 된다'는 응답은 44%로 집계됐다. 의견 유보는 28%였다. 이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-05-15 11:06

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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