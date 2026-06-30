관악구, 여름 휴가철 맞아 배달상품권 10억원 발행

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[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울 관악구(구청장 박준희)가 여름 휴가철을 맞아 오는 7월 1일 '관악땡겨요상품권' 10억원을 발행한다고 30일 밝혔다.

이번 상품권 발행과 함께 풍성한 할인 혜택이 제공된다. 상품권 구매 시 15% 선할인에 더해, 결제금액의 5%를 공공배달앱 상품권으로 돌려받는 '페이백 이벤트'를 진행된다. 여기에 배달 전용 상품권으로 2만5000원 이상 주문 시 2000원 할인쿠폰을 중복해 적용할 수 있다. 전부 활용 시 최대 28%에 달하는 할인 효과를 누리게 된다.

[사진=서울 관악구]

예를 들어 배달 전용 상품권으로 2만5000원 상당의 음식을 주문할 경우, 선할인 15%(3750원), 5% 페이백(1250원), 2000원 할인쿠폰이 더해져 총 7000원(28%)의 실질 혜택을 볼 수 있다.

관악땡겨요상품권은 서울사랑상품권 결제 앱인 '서울페이+'에서 1인당 월 20만원까지 구매할 수 있다. 최대 보유 한도는 100만원이며 상품권 유효기간은 구매일로부터 1년이다.

관악땡겨요상품권은 지난 2024년 12월 최초 발행돼 지금까지 총 65억원이 발행됐다. 올해 5월 기준 관악구의 땡겨요 누적 가입자 수는 16만6637명으로 자치구 2위다.

박준희 구청장은 "경기침체 장기화로 힘든 시기에 소비자와 소상공인 모두에게 실질적인 도움이 되기를 바란다"며 "앞으로도 민생 경제 회복과 지역 상권 활성화를 위해 아낌없는 지원을 펼치겠다"고 말했다.

100wins@newspim.com