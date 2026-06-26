금호타이어, 휴가철 공략 타이어프로 온라인몰 이벤트

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타이어 구매 시 모바일 상품권 증정, 리뷰 작성 시 최대 8만원 상품권 증정

[광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 금호타이어가 여름 휴가철을 앞두고 타이어 교체·점검 혜택을 강화한 온라인 이벤트를 진행한다.

금호타이어는 내달 12일까지 '타이어프로' 온라인몰에서 여름 휴가철 맞이 '휴가 준비 이벤트'를 진행한다고 26일 밝혔다.

이번 행사는 장마와 휴가 시즌을 앞두고 타이어 교체와 안전 점검 수요에 대응해 고객 혜택을 강화하기 위해 마련됐다.

타이어프로 온라인몰 휴가 준비 이벤트. [사진=금호타이어] 2026.06.26 ej7648@newspim.com

이벤트 기간 신규 회원에게는 즉시 사용 가능한 5% 할인 쿠폰이 제공된다. 타이어 구매 고객에는 모바일 주유상품권이 지급되며 2개 구매 시 1만원, 4개 구매 시 2만원 교환권이 제공된다.

구매 후 제품 및 매장 리뷰를 작성하면 최대 8만원 상당의 모바일 상품권도 받을 수 있다. 별도로 우수 리뷰를 선정해 베스트 1명 10만원, 우수 5명 5만원, 장려 10명 1만원 상품권을 추가 제공한다.

프리미엄 제품 구매 고객을 대상으로 한 '또로로로 챌린지'도 운영 중이다. 이노뷔 프리미엄, 마제스티 X, 마제스티 EDGE, 크루젠 GT Pro 등 4개 제품 구매 후 차량 관리 미션을 수행하면 단계별 모바일 상품권과 최종 할인 쿠폰 등이 지급된다.

김성 금호타이어 한국영업부문 상무는 "여름철에는 타이어 상태가 제동력과 배수 성능에 직접 영향을 미친다"며 "디지털 기반 서비스를 통해 고객의 타이어 구매와 관리 편의성을 지속 높이겠다"고 말했다.

한편 금호타이어는 지난 4월 온라인몰을 개편하고 멤버십 '타이어프로 플러스'를 도입했다. 해당 서비스는 구매부터 장착, 사후 관리까지 통합 제공하며 당일·휴일 장착, 타이어 보관, 교체 대행 등 편의 기능을 강화했다.



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