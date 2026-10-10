한글날 연휴 둘째 날 교통 혼잡…서울→부산 최대 6시간

AI 핵심 요약beta
- 한국도로공사는 10일 전국 교통량이 547만대라고 전망했다
- 서울방향 정체가 집중되고 영동선·서해안선이 가장 혼잡하겠다
- 지방방향은 11~12시, 서울방향은 17~19시 정체가 절정에 달하겠다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 한글날 연휴 둘째 날인 10일 휴일 영향으로 평소 토요일보다 교통량이 증가할 전망이다.
이날 한국도로공사에 따르면 전국 교통량은 547만대다. 수도권에서 지방은 42만대, 지방에서 수도권은 43만대다.
대도시간 예산 최대소요시간(요금소 기준)은 ▲서울-대전 3시간20분 ▲서울-부산 6시간 ▲서울-광주 5시간25분 ▲서서울-목포 5시간30분 ▲서울-강릉 4시간10분 ▲남양주-양양 3시간40분이다.
서울방향에 정체가 집중되고, 영동선·서해안선이 가장 혼잡하다. 지방방향은 9~10시에 정체가 시작해 11~12시가 최대, 18~19시 해소되겠다. 서울방향은 9~10시에 정체 후 17~19시가 최대, 22~23시에 해소될 전망이다.
오전 10시 요금소 기준 주요 도시 간 예상 소요 시간은 하행선 ▲서울-부산 5시간20분 ▲서울-대구 4시간20분 ▲서울-광주 4시간 ▲서울~대전 2시간20분 ▲서울-강릉 3시간20분 ▲서울-울산 5시간 ▲서울-목포 4시간40분이다.
상행선은 ▲부산-서울 4시간50분 ▲대구-서울 3시간50분 ▲광주-서울 3시간40분 ▲대전-서울 1시간50분 ▲강릉-서울 2시간40분 ▲울산-서울 4시간30분 ▲목포-서울 4시간10분이다.
100wins@newspim.com