한글날 연휴 둘째 날 교통 혼잡…서울→부산 최대 6시간

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[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 한글날 연휴 둘째 날인 10일 휴일 영향으로 평소 토요일보다 교통량이 증가할 전망이다.

이날 한국도로공사에 따르면 전국 교통량은 547만대다. 수도권에서 지방은 42만대, 지방에서 수도권은 43만대다.

추석 연휴를 하루 앞둔 23일 오후 서울 서초구 잠원IC 인근 경부고속도로 하행선(오른쪽)에서 차량들이 서행하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

대도시간 예산 최대소요시간(요금소 기준)은 ▲서울-대전 3시간20분 ▲서울-부산 6시간 ▲서울-광주 5시간25분 ▲서서울-목포 5시간30분 ▲서울-강릉 4시간10분 ▲남양주-양양 3시간40분이다.

서울방향에 정체가 집중되고, 영동선·서해안선이 가장 혼잡하다. 지방방향은 9~10시에 정체가 시작해 11~12시가 최대, 18~19시 해소되겠다. 서울방향은 9~10시에 정체 후 17~19시가 최대, 22~23시에 해소될 전망이다.

오전 10시 요금소 기준 주요 도시 간 예상 소요 시간은 하행선 ▲서울-부산 5시간20분 ▲서울-대구 4시간20분 ▲서울-광주 4시간 ▲서울~대전 2시간20분 ▲서울-강릉 3시간20분 ▲서울-울산 5시간 ▲서울-목포 4시간40분이다.

상행선은 ▲부산-서울 4시간50분 ▲대구-서울 3시간50분 ▲광주-서울 3시간40분 ▲대전-서울 1시간50분 ▲강릉-서울 2시간40분 ▲울산-서울 4시간30분 ▲목포-서울 4시간10분이다.

100wins@newspim.com