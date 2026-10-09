경남교육청, '580돌 한글날' 기념식…"토박이말로 되새긴 한글의 뜻"

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애민 정신 기리는 토박이말 공모전

전시 행사로 한글의 아름다움 전파

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 한글 창제 정신과 지역 고유어의 가치를 되새기는 자리가 경남 진주에서 마련됐다.

경남도교육청은 제580돌 한글날인 9일 오전 진주대첩 역사공원 호국마루에서 '580돌 한글날 기념식'을 개최했다고 밝혔다.

제580돌 한글날을 맞아 9일 오전 10시 30분 경남 진주대첩 역사공원 안 호국마루에서 열린 '580돌 한글날 기념식'[사진=경남도교육청] 2026.10.09

이번 행사는 '한글과 토박이말, 뜻을 잇다. 온누리를 품다'를 표어로 진행됐다. 한글을 만든 세종대왕의 애민 정신을 기리고 지역의 삶과 정서가 담긴 토박이말의 가치를 알리기 위해 마련됐다.

도교육청이 주최하고 진주교육지원청과 사단법인 토박이말바라기가 공동 주관했다.

기념식은 토박이말 노래 공연팀의 축하 공연으로 시작됐다. 이어 개회와 내빈 축사, 훈민정음 언해본 낭독, 토박이말 공모전 시상식, 한글날 노래 제창 등이 진행됐다.

훈민정음 언해본 낭독은 '훈민정음, 다시 읽다'를 주제로 한글의 창제 취지와 독창성을 되새기는 순서로 마련됐다. 토박이말 공모전 시상식에서는 학생과 도민들이 출품한 작품을 대상으로 수상자를 선정했다.

기념식 마지막에는 대붓 멋글씨 축하 공연이 펼쳐졌다. 참가자들은 힘찬 붓놀림으로 한글의 아름다움과 미래를 표현했다.

행사 뒤에는 호국마루 일대에서 한글과 토박이말을 주제로 한 작품 전시와 체험 행사도 열렸다. 전시 작품은 이후 진주교육지원청으로 옮겨 교육 가족과 지역 주민에게 공개될 예정이다.

황원판 중등교육과장은 "경남 교육 가족과 지역 주민이 함께 우리말과 글의 소중함을 되새기는 자리였다"며 "앞으로도 일상에서 토박이말을 살리고 바른 우리말을 가꾸는 교육 활동을 이어가겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com