젤렌스키 "美·러 경유 거래는 전쟁 투자"…트럼프 비난

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트럼프, 러시아산 경유 대규모 공급 합의…연료값 안정 명분

젤렌스키 "푸틴에 주는 선물" 반발…종전 협상 새 갈등 변수

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 미국과 러시아의 경유 공급 합의를 두고 러시아의 전쟁 자금을 늘려주는 결정이라며 강하게 반발했다.

종전을 위한 협상이 진행되는 상황에서 미국이 러시아에 새로운 수익원을 열어주면서 평화 협상에도 악영향을 미칠 수 있다는 주장이다.

9일(현지시간) 로이터통신 등에 따르면 젤렌스키 대통령은 이날 자신의 엑스(X·옛 트위터)를 통해 미국과 러시아의 경유 거래가 우크라이나 전쟁을 장기화하는 결과로 이어질 것이라고 비판했다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령 [사진=로이터 뉴스핌]

그는 푸틴 대통령에게 경제적 혜택을 제공한다고 해서 평화가 찾아오는 것은 아니라며 러시아가 추가적인 공격으로 이에 대응할 것이라고 경고했다. 특히 러시아산 석유제품의 수출을 허용하는 것은 전쟁을 끝내기보다 지속시키는 데 자금을 대는 행위라고 지적했다.

이번 논란은 도널드 트럼프 미국 대통령이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 통화한 뒤 러시아산 경유 공급 합의를 발표하면서 불거졌다.

트럼프 대통령은 러시아가 미국과 국제시장에 경유 30만t 이상을 즉시 공급하고, 11월에도 50만t을 추가 공급하기로 했다고 밝혔다. 미국 정부는 거래를 위해 러시아산 경유에 대한 제재도 한시적으로 완화했다.

트럼프 대통령은 미국 내 연료 가격 인하를 이번 합의의 주요 목표로 내세웠다.

그러나 젤렌스키 대통령은 미 온라인 매체 악시오스와의 인터뷰에서 이번 결정이 동맹국 간 신뢰를 훼손하는 조치라고 비판했다. 미국과 종전 방안을 논의하는 과정에서 러시아산 경유 거래에 관한 충분한 설명을 듣지 못했다는 불만도 드러냈다.

미국의 제재 완화가 러시아의 전쟁 수행 능력을 뒷받침할 수 있다는 우려가 커지면서 우크라이나 종전 협상에도 새로운 갈등 요인으로 떠오르고 있다.

syu@newspim.com