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젤렌스키 "美, 러-우크라 겨울철 긴장 완화 방안 모색"

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  • 젤렌스키 7일 미국이 겨울전 협상 재개를 모색한다고 밝혔다
  • 미국 특사들은 모스크바·키이우를 오가며 협상 아이디어를 논의했다
  • 젤렌스키는 9~10월 외교 돌파구와 대러 제재를 촉구했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

양국, 에너지·곡물·전력·원유·가스 등 긴장 완화 아이디어 논의
젤렌스키 "9~10월 외교 재개해야…겨울 전 협상 시작 가능"

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 미국이 러시아와 우크라이나 간 평화협상 재개와 함께 겨울철 전쟁 격화를 막기 위한 긴장 완화 방안을 모색하고 있다고 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 밝혔다.

젤렌스키 대통령은 7일(현지시간) 악시오스와의 인터뷰에서 겨울이 시작되기 전인 9~10월을 외교적 돌파구를 마련할 기회로 보고 있다며, 미국이 에너지와 곡물, 전력, 원유·천연가스 등을 둘러싼 긴장 완화 방안을 검토하고 있다고 말했다.

그는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 혹독한 겨울을 이용해 우크라이나를 약화시키려 한다고 주장하면서도, 미국 중간선거를 앞두고 도널드 트럼프 대통령을 자극하는 것은 원하지 않을 것으로 내다봤다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령(오른쪽) 스티브 위트코프 미국 특사(가운데)가 2026년 9월 6일 우크라이나 키이우에서 러시아의 우크라이나 공격이 이어지는 가운데 재러드 쿠슈너 도널드 트럼프 미국 대통령의 사위(왼쪽)와 함께 공동 기자회견을 마친 뒤 악수하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

젤렌스키 대통령은 "푸틴에게는 트럼프가 필요하다"며 "그는 트럼프를 화나게 하고 싶어 하지 않는다"고 말했다. 푸틴 대통령이 스스로 긴장 완화를 원하지 않더라도 트럼프 행정부가 압박할 수 있으며, 선거를 앞두고 트럼프 대통령에게 외교적 성과를 안겨주려 할 가능성도 있다고 봤다.

최근 미국의 중재 노력도 재개됐다. 트럼프 대통령의 특사인 스티브 위트코프와 재러드 쿠슈너는 지난 5일 모스크바에서 푸틴 대통령과 약 3시간 동안 회담한 데 이어 6일 키이우를 방문해 젤렌스키 대통령과 만났다.

젤렌스키 대통령은 미국 특사들로부터 "러시아가 협상할 준비가 돼 있다"는 메시지를 전달받았다고 밝혔다. 다만 최근 러시아가 전장에서 공격을 강화하고 있다는 점을 들어 실제 타협 의지에는 회의적인 입장을 보였다.

미국 특사들의 이번 방문에서는 교착 상태에 빠진 외교를 풀기 위한 새로운 아이디어가 논의된 것으로 전해졌다. 젤렌스키 대통령은 "에너지 시설과 곡물 운송, 전력 시설, 원유와 천연가스 수출과 관련한 아이디어들이 있다"고 말했다.

또 미국이 협상 재개와 함께 양측이 대규모 긴장 고조 없이 겨울을 넘길 수 있도록 별도의 합의를 추진하고 있다는 해석에 대해 "현재 대화의 현실과 매우 가까운 해석"이라고 평가했다.

◆ "9~10월 외교 재개"…겨울 전 협상 돌파구 모색

미국은 우선 평화협상을 재개하고, 협상이 진행되는 동안 겨울철 전쟁 격화를 막는 데 초점을 맞추고 있다는 설명이다.

미국은 우크라이나를 위한 별도의 '겨울 패키지'도 지원할 방침이다. 여기에는 방공망과 에너지 지원 등이 포함될 예정이다. 젤렌스키 대통령은 "이는 미사일에 관한 것만이 아니다"라며 액화천연가스(LNG) 지원과 긴장 완화 조치도 포함된다고 밝혔다.

다만 협상 전망이 낙관적인 것만은 아니다. 미국 당국자들은 겨울이 오기 전에 러시아와 우크라이나 양측의 이해관계를 조정할 수 있을지는 확실하지 않다는 입장이다. 앞서 양측은 휴전이나 에너지 시설 공격 중단을 여러 차례 시도했지만 번번이 실패했다.

젤렌스키 대통령은 러시아가 겨울 공세와 기반시설 공격을 통해 우크라이나를 약화시키고 추가 양보를 끌어내려 한다고 주장했다.

반면 우크라이나 역시 러시아에 경제적 압박을 가할 수 있다고 강조했다. 러시아가 우크라이나 전력망을 공격했을 때 우크라이나가 러시아의 원유·천연가스 판매 능력을 차단한 사례를 언급하면서, 농산물 수출 차질이 세계 식량 가격 상승과 식량 불안을 초래할 수 있다고 경고했다.

젤렌스키 대통령은 이달 말 뉴욕에서 열리는 유엔총회를 미국과 우크라이나 간 추가 협의의 장으로 활용할 가능성을 언급했다. 미국·우크라이나·러시아 간 3자 협상 가능성도 열어뒀지만 구체적인 결정은 아직 내려지지 않았다.

그는 "우리는 대화할 방법을 찾기 위해 9월과 10월이라는 시간이 있다"며 "대화 없이는 결과를 얻을 수 없다"고 말했다. 그러면서 "트럼프 대통령이 추운 겨울이 오기 전에 협상 과정의 실질적인 시작을 이끌 방법을 찾을 수 있다고 생각한다"고 덧붙였다.

젤렌스키 대통령은 외교가 진행되는 동안에도 우크라이나가 군사적으로 강한 위치를 유지해야 한다고 강조했다. 방공망 부족과 러시아의 드론·미사일 공격이 계속되고 있지만 현재 전장 상황은 과거보다 우크라이나에 유리하다고 주장했다.

또 미국의 대러 추가 제재를 촉구하며 제재가 향후 협상에서 핵심적인 지렛대가 될 수 있다고 강조했다. 그는 "푸틴에게는 돈이 필요하다"며 "푸틴은 전쟁을 계속하기 위해 돈을 원한다"고 말했다.

kwonjiun@newspim.com

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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