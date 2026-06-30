산청군, 산불예방·대응 우수기관 선정...특교세 6000만 원 확보

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불법 소각 단속·예방 활동 높은 점수

[산청=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 산청군이 선제적인 산불 예방과 현장 대응능력을 인정받았다

경남 산청군은 30일 경남도의 2026년 산불예방·대응 평가에서 우수기관에 선정됐다고 밝혔다.

산불 진화 현장 대응 역량 강화[사진=산청군]2026.06.30

이번 평가는 도내 시군을 대상으로 산불방지 체계와 현장 대응 역량 등을 종합해 이뤄졌다.

군은 산불 예방 활동과 대응 체계, 예방 홍보, 불법 소각 단속 등에서 고르게 평가받았다. 이에 따라 특별조정교부금 6000만원을 확보했다.

군은 산불조심기간 동안 산불감시원과 산불전문예방진화대를 집중 운영해 취약지역 감시와 예찰을 강화했다.

영농부산물 파쇄 지원사업으로 불법 소각을 사전에 차단하고, 불법소각 행위에 대한 지도·단속도 지속했다. 마을방송과 캠페인 등 홍보활동을 병행하며 군민 대상 산불예방 인식 제고에도 힘썼다.

군 관계자는 "이번 우수기관 선정은 행정과 현장 인력의 노력, 군민들의 적극적인 협조가 함께 이뤄낸 결과"라며 "앞으로도 산불로부터 군민의 생명과 재산, 산림자원을 지키기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

m25322532@newspim.com