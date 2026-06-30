전북자치도, 방산혁신클러스터 최종 선정…탄소복합소재 방산 공급기지 도약

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올해부터 5년간 490억원 투입…국방 첨단소재 연구개발·실증 인프라 구축

새만금 테스트베드 연계…전국 방산클러스터 잇는 소재·부품 허브 육성

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 중소벤처기업부 주관 '방산혁신클러스터' 공모에 최종 선정되면서 탄소복합소재를 기반으로 미래 방위산업 핵심 소재·부품 공급기지 구축에 속도를 낸다.

30일 전북자치도에 따르면 올해 하반기부터 5년간 총사업비 490억원(국비·지방비 각 245억원)을 투입해 탄소복합재 중심의 국방 첨단소재 연구개발과 실증 인프라를 구축한다.

방산혁신종합지원센터 부지[사진=전북자치도] 2026.06.30 lbs0964@newspim.com

사업은 전주 탄소산업 기반을 중심으로 내열·경량소재를 개발하고 시험과 부품 생산·가공을 거쳐 새만금 테스트베드에서 실증까지 이어지는 체계를 갖추게 된다.

이를 통해 지역 중소·벤처기업의 방산시장 진입과 국방기술 국산화를 단계적으로 지원할 계획이다.

전북은 첨단복합소재 산업 기반과 새만금 실증환경을 연계해 소재 개발부터 시험·실증까지 전 주기를 지원할 수 있는 것이 강점이다.

도는 탄소 국가산업단지와 탄소 소부장 특화단지, 규제자유특구 지정 등을 통해 산업 기반을 구축했으며 현재 시험장비 982대를 보유하고 있다.

이 가운데 142종은 방산 분야에 즉시 활용 가능하며 극한환경 시험용 아크젯(Arc-Jet) 인프라는 국내에서 유일하다.

산업 생태계도 탄탄하다. 도내에는 국가지정 방산업체 4개사를 비롯해 전국 방산 체계기업과 거래하는 기업 105개사, 협력기업과 거래하는 기업 284개사 등 모두 389개 기업이 방산 공급망을 형성하고 있다.

탄소산업진흥원과 KCL 신뢰성평가센터, 완주 고온플라즈마연구소도 부품 신뢰성 평가를 지원한다.

내열복합소재는 미사일과 항공엔진, 경량소재는 항공기와 위성 발사체, 특수기능소재는 기체 외피와 레이더 보호부 등에 활용되는 등 다양한 무기체계에 적용할 수 있는 것도 경쟁력으로 꼽힌다.

전북은 대전 드론과 논산 AI 로봇, 구미 유무인 복합체계, 인천 안티드론 등 전국 방산클러스터와 연계해 소재·부품 공급과 공동 기술개발, 실증을 지원하는 허브 역할도 수행할 계획이다.

새만금에는 자율주행 실증시설이 구축돼 있으며 무인수상정과 안티드론 실증단지도 조성될 예정이어서 드론과 기동로봇, 무인수상정 등 완성 제품의 실증까지 가능할 것으로 기대된다.

전북자치도 관계자는 "이번 선정은 전북이 미래 첨단 방위산업 중심지로 도약하는 중요한 전환점"이라며 "탄소·첨단복합소재 기술을 바탕으로 전국 방산 거점을 연결하는 핵심 공급기지로 육성해 대한민국 방위산업 경쟁력 강화에 기여하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com