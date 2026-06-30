韩国零售业提升购物便利性 吸引外国游客消费

纽斯频通讯社首尔6月30日电 随着来韩外国游客持续增加，韩国百货店等线下零售企业正通过完善支付服务、优化购物体验等措施提升外国游客消费便利性，进一步激发旅游消费潜力。

【插图=AI生成】

据文化体育观光部（下称文体部）公布的数据，截至6月第三个周末，今年来韩外国游客人数已破1000万人次，较去年7月中旬突破1000万人次提前近一个月。

数据显示，今年5月来韩外国游客达194.5809万人次，其在韩国刷卡消费金额（含线上消费）约为2.1222万亿韩元。这是自2018年开始相关统计以来，外国游客单月刷卡消费额首次突破2万亿韩元。

文体部认为，日本黄金周和中国劳动节假期叠加，是5月外国游客增加的重要原因之一。韩国零售业数据显示，当月外国游客在百货商店的信用卡消费额同比增长89.2%。

面对持续增长的外国游客消费需求，韩国多家零售企业加快完善支付和配套服务。

乐天百货宣布，将引入以中国市场为重点的银联支付系统。根据双方签署的合作协议，自今年9月起，乐天百货将在韩国所有门店推出扫码支付和基于近场通信（NFC）的非接触式快捷支付服务"NFC QuickPass"，成为韩国百货行业首家提供上述服务的企业。

此外，乐天百货还面向外国游客推出"Tourist Membership"服务；乐天免税店近期率先在韩国免税行业引入台湾地区Line Pay线上支付服务；乐天会员则与万事达卡合作，允许外国游客在来韩前注册会员，并在乐天玛特、乐天世界、乐天免税店等场所享受优惠及积分服务。

新世界百货通过扩大退税服务台自助终端、推出基于人工智能（AI）的多语言实时翻译服务、举办连接首尔和釜山主要门店的旅游主题购物活动等措施提升外国游客购物便利性。新世界免税店近期还率先在韩国零售行业推出面向外国游客的信用卡分期付款服务，新世界西蒙则增加了往返骊州名品奥特莱斯的直达班车。

现代百货此前已与银联合作，在全国百货商店和奥特莱斯门店推出Apple Pay移动支付服务，主要面向中国自由行游客。近期，现代百货还推出面向经韩国中转外国旅客的"K-Culture中转游"活动，以进一步吸引海外游客。

业内人士表示，随着外国游客消费占比不断提高、游客来源日益多元化，完善支付基础设施和购物便利服务已成为韩国零售企业提升竞争力的重要方向。为游客提供更加便捷的消费体验，有助于提高其再次赴韩旅游和消费的意愿。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社