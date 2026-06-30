신한운용 TDF, 올해 설정액 증가 1위 기록

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연초 이후 5102억원 증가…수탁고 1.87조원

빠른대응적격TDF, 4영업일 환매·자산배분 전략 적용

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 신한자산운용의 '신한 TDF 시리즈'가 연초 이후 국내 TDF 운용사 가운데 설정액 증가 1위를 기록했다고 30일 밝혔다.

펀드평가사 제로인에 따르면 지난 26일 기준 신한자산운용의 '신한마음편한적격TDF'와 '신한빠른대응적격TDF' 시리즈에는 연초 이후 설정액 기준 약 5102억원이 증가했다. 신한자산운용 TDF 시리즈의 수탁고는 약 1조8700억원 수준으로 확대됐다.

신한자산운용의 TDF 시리즈는 미국과 국내에 상장된 주식형 상장지수펀드(ETF), 글로벌 채권, 기타 자산군 등에 분산 투자한다. 은퇴 시점에 맞춰 자산 비중을 조정하는 자산배분 전략을 활용하는 상품이다.

[사진=신한자산운용]

'신한마음편한적격TDF'와 '신한빠른대응적격TDF'가 주요 상품으로 꼽힌다. 이 가운데 '신한빠른대응적격TDF'는 2030부터 2060까지 여러 빈티지로 구성돼 있다. 투자자는 환헤지 여부에 따라 상품을 선택할 수 있다.

'신한빠른대응적격TDF'는 기존 TDF 대비 상대적으로 적극적인 자산배분 전략을 활용한다. 시장 변화에 맞춰 자산 비중을 조정하고, 환매주기를 4영업일로 단축한 점도 특징이다.

운용 성과도 제시됐다. 제로인에 따르면 이달 26일 기준 '신한빠른대응적격TDF2030(H)'의 최근 1년 수익률은 34.44%로, 동일 빈티지 평균 수익률 23.2%를 웃돌았다. '신한빠른대응적격TDF2035(H)'의 1년 수익률은 32.47%로 동일 빈티지 평균 26.59%를 상회했다. '신한빠른대응적격TDF2040(H)'는 34.50%를 기록해 동일 빈티지 평균 30.22%보다 높았다.

김경일 신한자산운용 WM연금채널본부장은 "주식시장 상승과 함께 연초부터 원리금 보장형에서 실적배당형 상품으로 퇴직연금 머니무브가 가속화되고 있다"며 "변동성이 큰 시장 환경에서 은퇴자금 운용을 위해서는 자산배분 전략을 기반으로 한 TDF를 활용할 필요가 있다"고 말했다.

김 본부장은 "실적배당형 상품에 대한 투자 경험이 많지 않은 투자자라면 특정 위험자산에 집중하기보다 자산배분형 상품에 분산 투자하는 것이 중요하다"며 "신한빠른대응적격TDF는 주식형 상품 대비 변동성을 낮추면서 자산비중 조정을 통해 시장 환경에 대응할 수 있어 퇴직연금뿐 아니라 일반 투자자에게도 활용 가능한 투자 대안이 될 수 있다"고 전했다.

dconnect@newspim.com