신한자산운용, 마음편한·빠른대응적격TDF 시리즈 순자산 3조 돌파

연초 이후 순자산 1조원 이상 증가하며 약 50% 성장세 기록

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 신한자산운용은 21일 자사 '신한마음편한적격TDF'와 '신한빠른대응적격TDF' 시리즈의 합산 순자산이 3조원을 넘어섰다고 밝혔다.

신한자산운용에 따르면 적격TDF 시리즈의 순자산은 2025년 말 2조662억원에서 지난 13일 기준 3조936억원으로 증가했다. 연초 이후 순자산이 1조원 이상 순자산이 약 50%의 성장세를 기록했다.

[사진=신한자산운용]

회사는 성장세의 배경으로 장기 연금 운용에 적합한 자산배분 전략, 시장 변화에 대응하는 유연한 상품 라인업, 주요 빈티지 전반에서 이어진 안정적인 성과 등을 꼽았다. 신한자산운용은 2017년부터 신한마음편한적격TDF를 운용해왔으며, 지난해에는 신한빠른대응적격TDF를 선보이며 투자자의 은퇴 시점과 투자 성향에 맞춘 TDF 라인업을 강화했다.

성과 측면에서도 우수한 흐름을 보였다. 지난 18일 기준 '신한빠른대응적격TDF2030(UH)'의 최근 6개월 수익률은 19.63%로, 동일 빈티지 내 1위다. 신한마음편한적격TDF 시리즈의 최근 1년 수익률은 '2045' 34.64%(평균 30.18%), '2050' 37.61%(평균 33.05%), '2055' 38.52%(평균 32.44%)로, 동일 빈티지 평균을 웃도는 안정적인 성과를 보였다.

신한마음편한적격TDF는 은퇴 시점에 맞춰 위험자산 비중을 점진적으로 줄여가는 전통적인 글라이드패스 전략을 기반으로 한다. 장기 연금 투자에 적합한 안정적인 자산배분을 추구하며, 국내외 주식과 채권 등 우량 자산에 분산투자한다.

신한빠른대응적격TDF는 시장 국면에 따라 주식, 채권, 지역, 섹터 비중을 보다 적극적으로 조절하는 다이나믹 자산배분 전략을 적용한다. 환매대금 지급 주기를 4영업일로 단축해 투자자의 시장 대응 편의성도 높였다. 환헤지형과 환노출형을 모두 제공하고, 2030부터 2060까지 다양한 빈티지 라인업을 갖춘 점도 특징이다.

김경일 신한자산운용 WM연금채널본부 본부장은 "신한 TDF 시리즈는 안정적인 장기 자산배분을 추구하는 마음편한적격TDF와 시장 변화에 유연하게 대응하는 빠른대응적격TDF를 통해 투자자의 은퇴 시점과 투자 성향에 맞는 연금 설루션을 제공하고 있다"고 말했다.

이어 "특히 빠른대응적격TDF는 빠른 환매주기와 적극적인 자산배분 전략을 적용해 변동성이 확대되는 시장에서도 연금 자산을 보다 유연하게 관리할 수 있도록 설계한 상품"이라며 "앞으로도 다양한 빈티지와 환헤지 선택권을 갖춘 라인업을 바탕으로 퇴직연금 시장에서 차별화된 연금 투자 설루션을 제공하겠다"고 덧붙였다.

rkgml925@newspim.com