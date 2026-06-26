신한자산운용, 패러다임 투자전략 적용 채권혼합형 펀드 출시

패러다임 투자전략에 주식 50% 이하 + 우량채권 투자 결합

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 신한자산운용은 26일 '신한패러다임코리아50 펀드'를 출시한다고 밝혔다.

신한자산운용에 따르면 해당 상품은 주식 편입 비중을 50% 이하로 운용하면서 우량채권에 함께 투자하는 채권혼합형 펀드다. 국내 증시의 성장 기회에 참여하면서도 채권 투자를 통해 변동성을 낮추고 안정적인 이자수익을 추구한다.

패러다임 투자전략은 전통적인 업종 분류를 넘어 산업 내 구조적 변화와 새로운 성장 축을 중심으로 투자 기회를 발굴하는 운용 방식이라고 회사 측은 전했다. AI, 주주가치, 산업재, K-소비재 등 운용팀이 선정한 핵심 패러다임을 기반으로 유망 기업에 분산 투자하며, 기업 탐방과 펀더멘털 분석을 통해 포트폴리오를 구축한다는 설명이다.

[사진=신한자산운용]

앞서 신한자산운용은 '신한패러다임코리아 펀드'를 통해 패러다임 투자전략의 경쟁력을 입증한 바 있다. 해당 펀드는 전날 기준 최근 1년간 219.72%의 성과를 기록했다. 신한패러다임코리아50 펀드는 이 같은 패러다임 투자전략을 채권혼합형으로 구현한 상품으로, 성장성과 안정성을 함께 추구하는 투자자 수요에 대응하기 위해 출시됐다.

채권 부문은 국공채와 우량 신용채권 등에 투자해 안정적인 이자수익을 추구한다. 신용위험이 낮은 채권을 중심으로 포트폴리오를 구성하고, 금리 변동성에 대응하기 위해 비교적 짧은 듀레이션으로 운용하는 것이 특징이다. 이를 통해 주식시장 상승 참여와 채권 기반의 안정적 운용을 동시에 추구한다.

신한자산운용은 이번 상품 출시로 '신한패러다임코리아 펀드', '신한패러다임코리아50 펀드', '신한패러다임코리아30 펀드'로 이어지는 패러다임 투자전략 라인업을 갖추게 됐다. 제로인에 따르면 지난 25일 기준 패러다임 투자전략으로 운용되는 펀드의 총 순자산 규모는 3393억원이다.

김경일 신한자산운용 WM연금채널본부장은 "국내 증시의 구조적 변화와 성장 가능성에 대한 기대가 높아지는 가운데 투자자마다 기대수익과 위험 선호도는 다를 수밖에 없다"며 "이번 신한패러다임코리아50 펀드 출시로 안정형부터 중립형, 적극형까지 투자 성향에 맞는 패러다임 투자전략 라인업을 구축하게 됐다"고 말했다.

이어 "해당 펀드는 패러다임 전환기에 나타나는 국내 주식시장의 성장 기회를 활용하면서도 우량채권 투자를 통해 변동성을 관리하고자 하는 투자자에게 적합한 상품"이라며 "향후에도 투자자들이 시장 환경과 위험 성향에 맞춰 선택할 수 있는 상품 라인업을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 덧붙였다.

rkgml925@newspim.com