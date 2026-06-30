아홉, 미니 3집 타이틀곡은 '런 투 유'…음악적 질주 예고

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 아홉(AHOF)이 새 미니앨범으로 음악적 질주를 시작한다.

아홉은 30일 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널을 통해 미니 3집 '런 투 유(RUN TO YOU)'의 트랙리스트를 공개했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 아홉. [사진=F&F엔터테인먼트] 2026.06.26 moonddo00@newspim.com

이에 따르면 미니 3집에는 동명의 타이틀곡 '런 투 유'를 비롯해 '슈가 하이(Sugar High)', '저스트 세이 예스(JUST SAY YES)', '그냥 너라서 그래', '아워 스토리(Our Story)'까지 총 다섯 곡이 수록된다.

수록곡 일부는 이미 무대를 통해 공개된 바 있다. 선공개곡 '슈가 하이'는 강렬한 퍼포먼스와 파워풀한 사운드로 아홉의 확장된 스펙트럼을 보여줬고, '아워 스토리'는 첫 아시아 투어에서 팬들의 뜨거운 호응을 얻으며 정식 음원 발매 기대감을 높였다.

멤버들의 참여도 돋보인다. 차웅기와 박한, 박주원은 마지막 트랙 '아워 스토리' 작사에 참여해 진솔한 마음을 담아냈다.

데뷔 앨범부터 음악 작업에 꾸준히 참여해 온 이들은 이번 앨범에서도 자신들만의 이야기를 진정성 있게 표현한다.

또한 아홉은 앨범마다 곡들을 유기적으로 연결해 독자적인 서사를 완성해 왔다. 이번 앨범 역시 다섯 개의 트랙이 하나의 감정선을 따라 흐른다.

첫 번째 트랙 '런 투 유'에서 마지막 트랙 '아워 스토리'까지 망설임 없는 다가감이 오래 남는 약속으로 확장되는 흐름을 확인할 수 있다.

미니 3집 '런 투 유'는 성장의 시간을 지나 확신을 갖춘 아홉의 성숙한 면모를 담아낸 앨범이다.

동명의 타이틀곡은 한 사람을 향한 마음을 직진의 에너지로 풀어낸 곡이저 이번 앨범이 지향하는 방향성을 가장 명확하게 드러낸다.

아홉의 미니 3집 '런 투 유'는 오는 7월 8일 오후 6시 각종 온라인음원사이트를 통해 발매된다.

alice09@newspim.com