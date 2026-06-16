아홉, 7월 8일 미니 3집 발매…8개월 만에 컴백

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 아홉(AHOF)이 약 8개월 만에 새 앨범으로 컴백한다.

16일 소속사 F&F엔터테인먼트에 따르면 아홉은 오는 7월 8일 세 번째 미니앨범을 발매하고 본격적인 컴백 활동에 나선다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 아홉. [사진=F&F엔터테인먼트] 2026.06.15 alice09@newspim.com

이번 신보는 지난해 11월 발매한 미니 2집 '더 패시지(The Passage)' 이후 약 8개월 만이다.

앞서 아홉은 선공개 디지털 싱글 '슈가 하이(Sugar High)'로 한층 성숙한 매력을 드러내며 컴백 분위기를 한껏 달궜다.



선공개곡 활동의 기세를 이어받아 이들은 이번 미니 3집을 통해 한층 업그레이드된 음악과 퍼포먼스를 선보일 계획이다.

특히 '슈가 하이'로 새로운 변화를 보여준 만큼, 신보에서는 어떤 음악과 서사를 펼쳐낼지가 최대 관전 포인트다.



그간 아홉이 쌓아온 탄탄한 성장세 역시 이번 컴백의 기대를 더한다. 이들은 지난 1월 국내 첫 단독 팬 콘서트를 성공적으로 개최하며 견고한 팬덤 화력을 증명했다.

이어 아홉은 지난 5월 30일과 31일 양일간 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 열린 '2026 아홉 퍼스트 투어: 더 퍼스트 스파크 인 서울(2026 AHOF 1ST TOUR : THE FIRST SPARK IN SEOUL)'을 통해 첫 아시아 투어의 성공적인 출발도 알린 바 있다.

alice09@newspim.com