아홉, 日 오사카·도쿄서 아시아 투어 열기 잇는다

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 아홉(AHOF)이 컴백을 앞두고 일본서 투어 열기를 잇는다.

25일 소속사 F&F엔터테인먼트에 따르면 아홉은 이날 일본 오사카 제프 남바와 오는 27일 도쿄 제프 하네다에서 데뷔 첫 아시아 투어 '더 퍼스트 스파크(THE FIRST SPARK)'를 개최한다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 아홉의 일본 콘서트 포스터. [사진=F&F엔터테인먼트] 2026.06.25 alice09@newspim.com

앞서 이들은 지난 5월 30일과 31일 서울에서 데뷔 첫 아시아 투어의 포문을 성공적으로 열었다. 당시 멤버들은 더욱 견고해진 팀워크와 풍성한 세트리스트, 다채로운 무대 구성을 선보이며 관객들의 호응을 이끌어낸 바 있다.

뜨거운 첫 공연의 열기를 이어 이들은 25일 오사카와 27일 도쿄에서 팬들과 특별한 추억을 쌓는다.

아홉은 데뷔 이후 팬 사인회와 미니 팬콘 등 다채로운 활동으로 현지 팬덤을 꾸준하게 확장해 왔다. 탄탄히 다진 글로벌 팬덤을 바탕으로 이번에는 데뷔 첫 일본 단독 콘서트를 개최하며 한층 확장된 존재감을 증명할 계획이다.

아시아 투어를 성황리에 진행 중인 아홉은 컴백 준비에도 박차를 가하고 있다. 이들은 오는 7월 8일 세 번째 미니앨범 '런 투 유(RUN TO YOU)'를 발매하고 활동에 나선다. 이는 지난해 11월 선보인 미니 2집 '더 패시지(The Passage)' 이후 약 8개월 만에 내놓는 신보다.

아홉의 데뷔 첫 아시아 투어는 서울을 비롯해 오사카와 도쿄, 쿠알라룸푸르, 마닐라, 타이베이, 방콕, 홍콩까지 8개 도시에서 10회 공연을 펼친다.

alice09@newspim.com