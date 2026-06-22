아홉, 7월 8일 새 앨범 '런 투 유' 발매…티저 포스터 공개

AI 핵심 요약beta
- 그룹 아홉이 22일 미니 3집 '런 투 유' 티저를 공개했다
- '런 투 유'는 7월 8일 발매되며 약 8개월만의 컴백이다
- 아홉은 이번 앨범에서 한 사람을 향한 직진과 성장 확신을 노래한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 아홉(AHOF)이 새 앨범의 티저 포스터를 공개했다.
아홉은 22일 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널을 통해 세 번째 미니앨범 '런 투 유(RUN TO YOU)'의 티저 포스터를 게재했다.
이에 따르면 아홉의 미니 3집명은 '런 투 유'이다. 이는 지난해 11월 발표한 미니 2집 '더 패시지(The Passage)' 이후 약 8개월 만의 컴백이다.
오는 7월 8일 베일 벗는 '런 투 유'는 전작들을 통해 차곡차곡 쌓아온 아홉의 성장 서사를 잇는 작품이다.
이번 신보에서 아홉은 성장의 시간을 지나 한 사람을 향해 직진하는 마음의 확신을 노래한다.
앞서 멤버들은 미니 1집 '후 위 아(WHO WE ARE)'를 통해 불완전하지만 꿈을 향해 나아가는 소년들의 첫걸음을 그려냈고, 미니 2집 '더 패시지'에서는 성장 과정에서 마주하는 불안과 방황을 담아 청춘의 다양한 단면을 보여준 바 있다.
여기서 그치지 않고 아홉은 최근 발표한 선공개곡 '슈가 하이(Sugar High)'를 통해 한층 성숙해진 매력으로 새로운 변화의 신호탄을 쏘아 올렸다.
미니 3집을 통해서는 확신을 얻고 자신의 마음이 향하는 방향으로 나아가는 청춘을 음악으로 표현할 예정이다.
아홉은 오는 7월 8일 오후 6시 각 온라인 음원 사이트를 통해 미니 3집 '런 투 유'를 발매하고 활동에 돌입한다.
alice09@newspim.com