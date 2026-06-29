밸로프, 5월 매입 자사주 전량 소각

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약 120만주·10억원 규모

소각 예정일 내달 10일



[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 밸로프가 지난 5월 취득한 자기주식 전량을 소각한다.

29일 글로벌 게임 퍼블리싱 플랫폼 기업 밸로프는 이사회 결의를 통해 보유 중인 자기주식 약 120만주를 전량 소각하기로 결정했다고 밝혔다. 소각 규모는 약 10억원이다.

소각 예정일은 내달 10일이다. 회사는 이번 소각이 완료되면 발행주식총수가 980만1186주가 된다고 설명했다.

밸로프 로고. [사진=밸로프]

이번 결정은 지난 5월 발표한 자기주식 취득 계획의 후속 조치다. 밸로프는 당시 NH투자증권과 약 10억원 규모 자기주식취득 신탁계약을 체결했다. 회사는 취득한 자기주식을 전량 소각하겠다고 밝힌 바 있다.



자기주식 소각은 발행주식 수를 줄이는 방식의 주주환원 정책이다. 회사 측은 이번 소각이 기존 주주의 지분가치와 기업가치 제고를 위한 조치라고 설명했다.

밸로프는 최근 기업설명회(IR) 활동을 강화하고 시장과의 소통 확대에 나서고 있다. 회사는 자본시장에서 기업가치가 적정하게 평가받을 수 있도록 주주친화 정책을 이어가겠다는 입장이다.

신재명 밸로프 대표는 "이번 자사주 소각은 지난 자기주식 취득 결정 당시 시장과 주주들에게 약속한 내용을 실행하는 차원"이라며 "앞으로도 주주가치 향상을 위한 다양한 주주환원 정책을 지속 검토하겠다"고 말했다.

밸로프는 올해 하반기 자체 지식재산권(IP)인 '크리티카' 차기작의 한국 및 중화권 정식 서비스를 추진하고 있다. '라스트 오리진2' 개발도 진행 중이다. 3분기와 4분기 퍼블리싱 라인업도 준비하고 있다.

신 대표는 "일본 및 중국 업체와 계약 체결을 앞두고 있다"며 "주요 사업 성과 창출과 함께 사업 다각화를 위한 IP 및 기업 인수를 통해 기업가치 제고 노력도 병행하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com