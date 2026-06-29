전북 익산·정읍, 차세대 동물의약품 규제자유특구 지정

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전국 최초 동물의약품 규제특례 적용·첨단바이오 실증 본격화

연구개발 확대·글로벌 경쟁력 강화 추진...산업혁신 기반 구축

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 전국 최초로 차세대 동물의약품 규제자유특구로 지정되면서 동물헬스케어 산업 육성과 규제혁신이 본격화된다.

전북자치도는 중기부 규제자유특구위원회 심의를 거쳐 '전북 차세대 동물의약품 규제자유특구'가 제11차 규제자유특구로 신규 지정됐다고 29일 밝혔다.

전북 차세대 동물의약품 규제자유특구 현황[사진=전북자치도] 2026.06.29 lbs0964@newspim.com

이번 지정은 지난해 기능성식품 규제자유특구에 이어 2년 연속 특구 지정 성과로 전북이 추진해 온 동물헬스케어 산업 육성 전략의 핵심 사업으로 평가된다.

특구는 익산시와 정읍시 일원 3.03제곱킬로미터에서 오는 2027년부터 2030년까지 추진된다. 총사업비 264억원이 투입되며 한국동물용의약품평가연구원을 비롯한 관계기관과 12개 기업이 참여한다.

주요 실증사업은 차세대 동물용 첨단바이오의약품과 신약의 안전성 및 유효성 검증이다. 이를 통해 신약 개발을 위한 평가체계를 마련하고 허가 기반을 구축할 계획이다.

또 자가백신 적용 대상을 확대해 지역 특이 신변종 질병 대응 능력을 높이고 항생제 사용을 줄이는 방안도 검증한다. 동물용의약품 독성시험 일부를 대체하거나 병합하는 실증도 함께 추진해 개발 기간과 비용 절감 효과를 검증할 예정이다.

전북자치도는 동물용의약품 시제품 생산시설과 임상시험센터 구축사업 등과 연계해 산업 생태계를 고도화하고 국내 동물헬스케어 산업 거점으로 육성할 방침이다.

민선식 전북자치도 농생명축산산업국장은 "이번 규제자유특구 지정은 전북의 연구역량과 산업 기반을 인정받은 의미 있는 성과"라며 "차세대 동물의약품 산업 육성과 규제혁신을 통해 글로벌 경쟁력을 높여 나가겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com