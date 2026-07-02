[현장톡] 김민설 "욕먹을수록 성공한 악역이라 생각…'연기요정' 수식어 얻고 싶어요"

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = "진짜 못됐다", "안 나왔으면 좋겠다."

배우 김민설에게는 상처가 아닌 최고의 칭찬이었다. MBC 일일드라마 '첫 번째 남자'에서 욕망을 위해서라면 물불 가리지 않는 악녀 진홍주를 연기한 그는 시청자들의 분노를 이끌어낼수록 캐릭터가 제대로 전달됐다고 느꼈다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 김민설. [사진=초록뱀엔터테인먼트] 2026.07.02 moonddo00@newspim.com

지난달 29일 뉴스핌 사옥에서 만난 김민설은 종영을 앞둔 소감부터 연기를 시작하게 된 계기, 그리고 배우로서의 목표까지 진솔하게 털어놨다.

'첫 번째 남자'는 복수를 위해 다른 사람의 삶을 살게 된 여자와 자신의 욕망을 위해 다른 사람의 삶을 빼앗은 여자의 치명적인 대결을 그린 드라마다. 김민설은 극 중 진홍주 역을 맡아 첫 주연작이자 첫 악역에 도전했다.

"첫 주연작을 무사히 마무리할 수 있어서 감사해요. 좋은 선배님들과 함께할 수 있어서 저에게 오래 기억에 남을 작품이 될 것 같아요."

진홍주를 만나기까지 과정도 쉽지 않았다. 김민설은 "오디션을 3차까지 봤다"며 "악역이다 보니 어떻게 하면 더 못된 모습을 보여드릴 수 있을지 많이 고민하면서 임했다"고 회상했다.

오디션 중에도 고민은 계속됐다. 그는 "감독님께서 '이 장면은 조금 더 못되게 해보자', '카메라를 보며 더 독한 표정을 보여달라'는 디렉션을 많이 주셨다"며 "자극적인 내용이다 보니 악플이 괜찮겠냐고 먼저 물어봐 주시기도 했다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 김민설. [사진=초록뱀엔터테인먼트] 2026.07.02 moonddo00@newspim.com

첫 장편 주연이라는 부담도 컸다. 김민설은 "처음에는 긴 호흡의 작품이라 걱정이 많았다. 생활 패턴도 적응해야 했고 초반에는 쉽지 않았는데, 현장에서 선배님들과 스태프분들이 정말 잘 챙겨주셔서 즐겁게 촬영할 수 있었다"고 돌아봤다.

이어 "첫 주연작이다 보니 '내가 이 역할을 완벽하게 소화해야 한다'는 책임감이 생겼다. 요즘은 많은 분들이 '홍주'라고 불러주시는데, 배우 김민설을 조금 더 각인시킬 수 있었던 작품이 된 것 같다"고 말했다.

실제로 악녀 연기는 시청자들의 강렬한 반응을 이끌어냈다.

"'진짜 못됐다', '안 나왔으면 좋겠다'는 반응을 많이 봤어요. 오히려 저는 그런 반응이 악역으로서는 가장 좋은 반응이라고 생각했어요. 시청자분들이 그만큼 몰입해주셨다는 뜻이니까요. 그래서 '더 못되게 해야겠다'는 생각도 들었어요."

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 김민설. [사진=초록뱀엔터테인먼트] 2026.07.02 moonddo00@newspim.com

김민설은 진홍주와 가장 닮은 점으로 '완벽을 추구하는 성향'을 꼽았다. 그는 "홍주는 뭐든 완벽하게 해내려는 인물이다. 나도 연기할 때 완벽하게 하고 싶어 하는 편이라 그 부분은 닮았다고 느낀다. 대본을 읽을수록 점점 홍주의 마음에 익숙해졌던 것 같다"고 밝혔다.

현장에서는 선배 배우들의 조언도 큰 힘이 됐다. 특히 극 중 대립 관계였던 함은정은 촬영이 없는 시간에도 함께 호흡을 맞춰주며 도움을 아끼지 않았다.

"은정 선배님께서 '우리 관계가 날카롭게 보여야 장면이 더 살아난다'고 말씀해 주셨어요. 촬영이 없을 때도 같이 맞춰보자고 해주시고, 언제든 편하게 조언을 구하라고 말씀해주셨죠. 사실 저는 '드림하이'를 정말 좋아했던 팬이라 처음에는 너무 연예인을 보는 기분이라 부끄러웠는데, 정말 많이 챙겨주셨어요."

오현경과의 인연도 특별했다. 김민설은 "TV에서만 뵙던 선배님이셨는데 실제로 정말 따뜻하셨다. '잘될 거다. 연기도 잘하고 착하고 예쁘다'고 응원해주셨고, 따님도 저를 좋아한다고 말씀해주셔서 정말 큰 힘이 됐다"고 감사함을 전했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 김민설. [사진=초록뱀엔터테인먼트] 2026.07.02 moonddo00@newspim.com

김민설은 연기과 재학 시절부터 배우라는 꿈을 향해 꾸준히 도전해왔다.

"코로나 시기여서 학교생활도 쉽지 않았어요. 그때 '뭔가 꼭 이루고 싶다'는 생각이 컸고 여러 가지 도전을 많이 했어요."

그중 하나가 스포츠 아나운서였다. "면접에서 왜 지원했냐는 질문을 받았는데, 연기는 카메라를 직접 보지 않지만 감정으로 대중에게 전달하는 일이고, 스포츠 아나운서는 카메라를 바라보며 그 너머의 시청자들과 소통하는 일이잖아요. 두 직업이 닮아 있다고 생각했어요."

평소 야구팬이기도 한 그는 언젠가 LG 트윈스의 시구자로 마운드에 서는 것이 꿈이라고 밝혔다. 김민설은 "배우로 자리 잡아서 연락이 온다면 꼭 시구를 해보고 싶다. 승리요정이 되고 싶다"고 전했다.

필리핀에서 생활했던 경험도 현재의 자신을 만든 자산이었다. 김민설은 "어릴 때부터 부모님께서 다양한 경험을 할 수 있도록 해주셨다. 그래서 조금 더 넓은 시야를 가질 수 있었던 것 같고, 늘 감사하게 생각하고 있다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 김민설. [사진=초록뱀엔터테인먼트] 2026.07.02 moonddo00@newspim.com

촬영이 없는 날에는 베이킹으로 스트레스를 푼다. 김민설은 "최근에 르뱅쿠키와 오레오 쫀득쿠키를 만들어 스태프분들께 나눠드렸는데 정말 맛있게 드셔주셨고, 오늘 인터뷰가 끝나고는 망고플롯이라는 필리핀 디저트를 만들 예정"이라고 밝혔다.

끝으로 김민설은 배우로서의 목표를 담담하게 전했다.

"'연기요정 김민설'이라는 수식어를 얻고 싶어요. 저를 예쁘게 봐주시고 응원해주시는 분들께 항상 감사드리고, 배우 김민설로서도 많은 사랑을 받을 수 있도록 좋은 연기로 보답하고 싶습니다."

그러면서 김민설 자신에게도 한마디를 남겼다.

"가끔은 좌절할 때도 있었지만, 돌아보면 그 시간이 있었기 때문에 지금의 제가 있는 것 같아요. 앞으로도 주변 사람들을 믿고 지금처럼 꾸준히 걸어가고 싶습니다."

moonddo00@newspim.com