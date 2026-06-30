[하반기 달라지는 것] 바뀌는 법·제도 245건...AI로 한눈에 파악한다

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재경부 '2026년 하반기 이렇게 달라집니다' 발간

국민 체감 핵심 정책 40선 별도 배치

수혜자별 가이드맵·정책 사례도 수록

마크다운 파일 병행 제공…AI검색 최적화

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 올해 하반기부터 새롭게 시행되거나 바뀌는 법·제도 245건을 생성형 인공지능(AI)과 포털 검색을 통해 보다 쉽게 확인할 수 있게 된다.

재정경제부는 30일 이같은 내용이 담긴 '2026년 하반기부터 이렇게 달라집니다' 책자를 발간했다고 밝혔다.

이번 책자는 국민 체감도가 높은 핵심 정책을 별도로 배치하고 AI 검색에 활용하기 쉬운 마크다운(Markdown) 파일을 처음으로 함께 제공하는 점이 특징이다.

하반기 혜택별·제도별 대표 정책 [자료=재정경제부] 2026.06.29 jongwon3454@newspim.com

책자는 하반기부터 새롭게 시행되거나 변경되는 제도와 법규사항을 국민이 알기 쉽게 정리한 정책 안내서다. 재경부는 1997년부터 매년 1월과 7월 두 차례 정부기관의 주요 법·제도 변경 사항을 정리해 발간하고 있다.

이번 책자에는 범부처에서 취합한 정책변경사항 245건이 분야별·기관별·시기별로 정리됐다. 재경부는 단순 정보 제공을 넘어 국민 체감도를 높이고 필요한 혜택을 쉽게 찾을 수 있도록 책자 구성과 내용을 전면 개편했다.

우선 국민 체감도가 높은 40개 핵심 정책을 5대 키워드로 선별해 책자 전면부에 별도로 배치했다. 청년, 소상공인 등 수혜자별 혜택을 바로 찾을 수 있도록 가이드맵도 수록했다. 분야별 주요 정책은 삽화로 표현해 가독성을 높였다.

정책 설명 방식도 국민 관점으로 바꿨다. 각 정책별로 지원 대상, 혜택 내용, 제도 시행 전후 변화, 신청 방법, 실제 적용 사례 등을 제시해 국민이 자신에게 필요한 제도인지 쉽게 판단할 수 있도록 했다.

AI 검색 편의성도 강화했다. 재경부는 '#청년', '#주거' 등 분류 데이터를 추가하고, 자연어 질문·답변 형식으로 내용을 정리했다. 국민들이 민간 생성형 AI나 포털 검색을 통해 자신에게 맞는 정책을 쉽게 찾을 수 있도록 책자 내용을 마크다운 형식으로도 병행 제공한다.

하반기 주요 정책에는 가계 부담 완화, 행정 서비스 개선, 근로자 권익 보호, 청년 지원 등이 포함됐다. 특히 전 국민 대상 영화 관람료 6000원 할인권 450만장이 배포되고, 한부모가족 미성년 자녀를 위한 양육비 선지급 지원은 소득기준이 폐지된다.

일상 편의 정책도 확대된다. LTE·5G 이용자의 기본 데이터 이용권 보장을 위한 통신3사 요금제 개편이 추진되고 맞춤형 행정 혜택을 찾아주는 'AI 정부24' 서비스가 본격 시작된다. KTX와 SRT 등 고속철도 예매도 하나의 앱에서 이용할 수 있게 된다.

근로자 보호 제도도 강화된다. 국가가 체불 임금 중 최대 6개월분을 먼저 지급하고, 단기 육아휴직 제도가 새로 도입된다. 고의적·상습적 임금 체불 사업주에 대한 제재도 강화된다.

정부세종청사 재정경제부 전경[사진=뉴스핌DB]

소상공인 지원책도 포함됐다. 소상공인의 자금 여력 확충을 위해 노란우산공제 납입한도는 분기 300만원에서 연 1800만원으로 확대된다.

특히 청년 지원도 다방면으로 강화된다. 학자금대출 이자면제 대상이 확대되고, 취업 후 일경험을 지원하는 'K-뉴딜 아카데미'가 신설된다. 가족돌봄·고립은둔청년에 대한 지원도 전국으로 확대되고, 연 15만~20만원의 문화예술 관람 지원도 이뤄진다.

한편 이번 책자는 다음달 중 전국 지방자치단체, 공공도서관, 점자도서관, 교정기관 등에 배포·비치된다. 또 재경부 홈페이지와 인터넷 서점, '이렇게 달라집니다' 전용 웹페이지에서도 확인할 수 있다.

jongwon3454@newspim.com