결산체계 개편 첫 적용…재경부, 국가회계 교육 강화

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현금흐름표 도입 등 개편내용 집중 교육

공무원·공공기관 종사자 대상 13회 운영

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 정부가 올해부터 적용된 국가회계 결산체계 개편에 맞춰 재무회계 담당 공무원과 공공기관 종사자를 대상으로 전문교육을 실시한다. 현금흐름표 도입과 재무제표 체계 개편 등 변화된 제도에 대한 이해를 높여 회계처리 오류를 줄인다는 계획이다.

재정경제부와 한국조세재정연구원은 오는 24일부터 10월 28일까지 국가재무회계 담당 공무원 등을 대상으로 국가회계 전문교육을 실시한다고 23일 밝혔다.

국가회계 전문교육은 2009회계연도 발생주의 국가회계제도 도입 이후 복잡한 회계처리 업무에 대한 실무 역량 강화를 위해 2010년부터 매년 운영되고 있다.

정부세종청사 재정경제부 전경[사진=뉴스핌DB]

올해 교육은 2025회계연도부터 적용된 결산체계 개편 내용을 대폭 강화한 것이 특징이다. 특히 회계처리 계정과목 변경과 현금흐름표 도입에 따른 작성 유의사항을 주요 오류 사례 중심으로 교육한다.

결산체계 개편에 따라 재정상태표 공시 계정과목은 기존 102개에서 32개로 간소화됐다. 또 활동별 현금흐름을 공시하는 현금흐름표가 새로 도입됐으며, 분야별 재정상태표 작성과 주석 공시 범위 확대도 이뤄졌다.

교육은 ▲국가회계 이론 및 실무 ▲재무결산실무 ▲국가회계 활용 등 3개 과정으로 구성된다. 서울·대구·대전·부산·광주·세종 등 전국 6개 권역에서 대면교육 9회와 비대면교육 4회 등 총 13차례 진행된다.

국가회계 이론 및 실무 과정에서는 발생주의 회계원리와 국가회계제도 이해, 주요 회계처리 오류 사례 등을 다룬다. 재무결산실무 과정은 결산 담당자를 대상으로 내부거래 제거와 오류 점검 방법 등을 교육하며, 국가회계 활용 과정에서는 국가재무제표 해석과 정책 활용 방안을 소개한다.

정부는 이번 교육을 통해 일선 결산 담당자들의 실무 역량을 높이고 재무결산 과정의 회계처리 오류를 줄여 국가회계제도를 안정적으로 운영할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

rang@newspim.com