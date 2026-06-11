부산시, 국가폭력 피해자 자산관리 교육 실시…안정적 노후 설계 지원

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금융사기 위험 감소 위한 교육

안정적 생활 자산 관리 목표

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 =부산시가 형제복지원 사건 등 국가폭력 피해자를 대상으로 배상금 관리와 노후 설계를 위한 자산관리 교육을 진행한다.

시는 11일 오후 2시 시청 국제회의장에서 형제복지원 사건 등 국가폭력 피해자를 대상으로 자산관리 교육 특강을 개최한다고 밝혔다.

국가폭력 피해자 대상 자산관리 교육 특강 포스터[사진=부산시] 2026.06.11

이번 교육은 배상금 수령 이후 금융사기 등 경제적 위험에 노출되는 사례를 줄이기 위해 올해 처음 마련됐다. 연금박사상담센터 이영주 대표가 강사로 나서 개인 자산 관리와 노후 준비 방안을 안내할 예정이다.

강연은 '100세 인생 행복한 자산관리'를 주제로 자본주의 시대 금융 기초, 목돈과 연금의 차이, 노후 대비 연금 구성 전략 등 실무 중심 내용으로 구성된다. 고령 피해자가 많은 점을 고려해 배상금을 안정적인 생활 자산으로 관리하는 데 초점을 맞췄다.

시는 앞서 지난해 12월부터 국립국가폭력트라우마치유센터와 협력해 '찾아가는 마음 서비스'를 추진해 왔다. 올해 3월에는 역사 강연을 통해 피해자와 시민 300여 명이 참여하는 프로그램을 운영했다.

생활 법률 교육, 노르딕 워킹 체험, 자연 치유 프로그램 등 일상 회복 지원 프로그램도 병행하고 있다. 하반기에는 피해자들이 국립국가폭력트라우마치유센터를 방문해 치유 프로그램을 체험할 수 있도록 할 계획이다.

시는 향후 피해자의 생활 안정과 사회 복귀를 지원하는 프로그램을 지속 확대해 나갈 방침이다.

박근록 행정자치국장은 "국가폭력 피해자들이 안정적인 노후를 설계해 일상을 회복할 수 있는 맞춤형 지원사업을 추진하고 있다"며 "피해자 실생활에 도움이 되는 실질적인 지원방안을 마련하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com