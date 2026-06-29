강진 수국길축제 5만명 몰려…체험형 꽃축제 자리매김

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관광객 13% 증가

[강진=뉴스핌] 조은정 기자 = 3일간 열린 전남 강진 수국길축제가 5만명 넘는 방문객을 끌어모으며 지역 대표 여름 축제로 성장세를 보였다.

29일 강진군에 따르면 지난 26일부터 28일까지 강진읍 보은산 V랜드 일원에서 열린 제4회 강진수국길축제에는 5만4338명이 방문해 전년(4만 8174명)보다 13% 증가했다.

제4회 강진수국길축제. [사진=강진군] 2026.06.29 ej7648@newspim.com

이번 축제는 '뷰티풀 수국, 뷰티풀 강진'을 주제로 수국 경관과 체험, 공연, 지역상권 연계 프로그램을 결합한 참여형 행사로 운영됐다. 무더위와 대형 가수 공연 부재에도 방문객이 늘어난 것은 수국 경관 완성도와 체험 콘텐츠가 안정화된 영향으로 분석된다.

체험 프로그램 참여자는 4168명으로 전년(1835명) 대비 127% 급증했고 음식관과 농특산물 판매도 약 7% 증가하며 소비 확대로 이어졌다.

보은산 일대에 조성된 수국 정원과 꽃길, 포토존, 그린터널은 관람객 발길을 끌었고 자연경관과 어우러진 수국길은 사진 명소로 자리잡았다. 물놀이장과 '워터 붐 수국 수호대 서바이벌', 트레킹 스탬프 투어 등 체험형 콘텐츠도 가족 단위 방문객 유입을 이끌었다.

개장식 수국 아치 걷기와 어린이 꽃 전달 퍼포먼스를 시작으로 음악회, 재능경연, 마술공연 등 다양한 프로그램이 이어졌다. 방향제·키링 만들기, 목공체험, 사진 인화 서비스 등 부대행사도 호응을 얻었다.

축제와 연계한 도깨비시장길, 오감통 상권 활성화 행사와 상품권 페이백, 공공배달앱 할인 이벤트 등은 지역 소비를 촉진하며 상권에 활력을 더했다. 화훼와 농특산물 판매장, 푸드트럭 운영도 매출 증가로 이어졌다.

강진원 군수는 "수국과 체험, 지역 상권이 결합된 축제로 자리매김했다"며 "강진만의 콘텐츠를 확대해 전국 단위 대표 꽃축제로 발전시키겠다"고 말했다.

ej7648@newspim.com