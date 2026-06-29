태백시, 7월에도 '탄탄페이' 캐시백 20%·한도 50만 원 유지

AI 핵심 요약beta
- 태백시가 29일 7월에도 탄탄페이 20% 캐시백과 월 50만원 한도를 유지하기로 했다.
- 탄탄페이 인센티브 확대는 지역 소비 촉진과 소상공인 매출 회복을 위한 민생경제 안정 대책으로 작용한다.
- 태백시는 상반기 20% 운영이 소비 활성화에 효과적이었다고 보고 7월 한달 최대 10만원 캐시백 혜택을 제공한다.
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[태백=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 태백시는 7월에도 지역화폐 '탄탄페이'의 20% 캐시백 인센티브와 월 구매 한도 50만 원을 유지한다고 29일 밝혔다. 이는 고물가와 경기 침체로 어려움을 겪는 소비심리를 회복하고 지역경제에 활기를 불어넣기 위한 조처다.
당초 태백시는 4월부터 6월까지 한시적으로 시행했던 탄탄페이 캐시백 확대 정책을 시민들의 높은 호응을 감안해 7월에도 계속 전개하기로 결정했다. 기존 12%에서 20%로 증가한 캐시백 인센티브는 지역 내 소비를 촉진해 소상공인의 매출 회복을 지원하는 민생경제 안정 대책으로 작용할 예정이다.
태백시는 올해 상반기 설 명절 및 신학기와 민생경제 안정을 위해 탄탄페이의 인센티브를 20%로 확대 운영한 결과 지역 소비 활성화와 소상공인 매출 상승에 긍정적인 영향을 미쳤다고 분석했다. 이에 따라 시민들은 7월 한 달 동안 최대 10만 원의 캐시백 혜택을 누릴 수 있게 된다.
태백시 관계자는 "장기화되는 고물가와 경기 침체 속에서 시민들의 생활비 부담을 덜고 소상공인에게 도움을 주기 위해 20% 인센티브를 유지하기로 했다"며 "앞으로도 탄탄페이를 통해 지역 소비를 활성화하고 경제 회복을 위한 다양한 시책을 지속적으로 추진하겠다"고 밝혔다.
onemoregive@newspim.com