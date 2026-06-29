국민의힘 "장동혁, 사퇴 요구 분명히 선 그어"…우재준 징계설은 부인

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"무분별한 사퇴 요구는 당권 경쟁으로 비칠 수 있어"

"당 대표 공격했다는 이유만으로 징계 대상 되지 않아"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 29일 최고위원회의 중 제기된 당 지도부 사퇴 요구에 대해 다시 한 번 거부의 뜻을 확고히 했다.

박성훈 국민의힘 수석대변인은 이날 국회 본관에서 열린 최고위원회의 후 브리핑에서 "장 대표가 일각에서 나오는 사퇴 요구에 대해서는 분명히 선을 그었다"고 말했다.

이어 "특히 당원들과 당내 구성원들의 공감대 형성이 이뤄지지 않은 상황에서 무분별하고 산발적인 사퇴 요구는 당의 단합보다 갈등과 당권 경쟁으로 비칠 수 있다는 것을 우려한 것으로 이해했다"고 밝혔다.

박 대변인은 "지금은 참정권 훼손을 극복하기 위한 강력한 투쟁과 특검 수용에 당력을 집중할 시기"라며 "이런 부분들이 오히려 무분별한 당 지도부 사퇴 요구로 희석될 수 있는 부분에 대한 우려의 말씀이 있었다"고 전했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 29일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.06.29 mironj19@newspim.com

또한 당 대표를 공격했다는 이유만으로는 징계 대상이 되지 않는다고 강조했다.

박 대변인은 "분명하게 당헌당규 구체적 사실관계를 위반해야 한다"며 "일부에서, 언론에서 쓰신 것처럼 구체적인 특정 의원의 이름을 거론하면서 징계 대상으로 삼겠다는 건 전혀 사실이 아니다"라고 선을 그었다.

앞서 이날 최고위원회의에서 우재준 최고위원은 "우리 당이 정말 원팀으로 가기 위해서라도 장 대표가 내려와야 한다"며 장 대표의 거취 결단을 촉구했다.

박 수석대변인은 이와 관련해 "원내대표께서 지방선거 이후 비슷한 발언이 반복되고 있는 부분을 말씀하셨다"며 "가끔은 침묵이 오히려 정치적으로 더 큰 무기가 될 수 있음에도 불구하고, 이 자리가 특정인을 공격하는 용도로 활용되는 것에 대한 비판적인 언급이 있었다"고 설명했다.

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