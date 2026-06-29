MDS인텔리전스, 미래차 컨퍼런스서 SDV 전략 발표

'AID 2026' 참가해 디지털 엔지니어링 솔루션 선보여

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= MDS테크 계열사 MDS인텔리전스가 소프트웨어 중심 차량(SDV) 시대에 대응하기 위한 디지털 엔지니어링 전략을 공개한다. 회사는 오는 7월 1일 수원 광교 컨벤션에서 개최하는 국내 최대 미래차 기술 컨퍼런스 'Automotive Innovation Day 2026(AID 2026)'에 참가해 전시와 기술 발표를 진행한다고 29일 밝혔다.

올해 15회를 맞는 AID 2026은 참가자 1000여 명, 연사 40여 명, 참여 기업 40여 개가 참여하는 행사다. SDV를 비롯해 ADAS, 자율주행, 전동화 등 미래차 핵심 기술을 소개하는 국내 대표 오토모티브 기술 컨퍼런스다.

회사에 따르면 MDS인텔리전스는 이번 행사에서 두 개의 세션을 발표할 예정이다. 첫 번째 세션은 요구사항, 소스코드, 검증, 사이버보안 등 다양한 개발 요소 간 상호 의존성을 체계적으로 관리하는 방안을 소개한다. 순환 의존성과 설계 규칙 위반 등 소프트웨어 품질 저하 요인을 조기에 식별하고 변경 영향성을 분석하는 방법을 제시하며, 글로벌 아키텍처 분석 솔루션 '라틱스(Lattix)' 활용 사례를 공개한다.

[사진=MDS인텔리전스]

회사에 따르면 라틱스는 소프트웨어 구조를 시각화하고 복잡도, 결합도, 안정성 등 주요 아키텍처 품질 지표를 정량적으로 분석할 수 있다. 설계 규칙 준수 여부 검증과 아키텍처 거버넌스 체계 구축을 지원하며, 요구사항부터 SBOM까지 다양한 개발 도메인을 하나의 모델로 통합하는 Lattix MDM(Multi-Domain DSMs) 플랫폼을 제공한다. 이를 통해 개발 전 과정의 추적성과 변경 영향성 분석이 가능하며, 리팩토링 시뮬레이션과 변경 공수·비용 예측, 아키텍처 최적화 등을 수행할 수 있다.

두 번째 세션은 'Digital Engineering: Roundtrip Engineering 기반의 Architecture Consistency 확보 전략'을 주제로 진행된다. 기존 문서 중심 개발 방식의 양방향 추적성 한계와 AI 기반 기술 데이터 왜곡 리스크를 짚고 규칙 기반 정적 디지털 트윈 구축 전략을 소개한다.

MDS인텔리전스의 디지털 엔지니어링 플랫폼 '래피드오토(RapidAUTO)'는 결정론적 규칙 기반 분석과 실시간 가시화 기술을 기반으로 설계와 소스코드를 상시 동기화하며 코드 레벨의 숨은 의존성을 추적한다. ISO 26262 및 ISO/SAE 21434 영향도 분석을 자동화하고 차기 V-Cycle을 위한 최신 아키텍처 베이스라인 구축을 지원한다.

MDS인텔리전스 관계자는 "SDV 시대로의 전환이 가속화되면서 차량용 소프트웨어의 복잡성을 효과적으로 관리하고 아키텍처의 일관성을 유지하는 것이 핵심 경쟁력이 되고 있다"며 "이번 AID 2026에서 국내 자동차 산업계가 국제 안전 표준을 준수하면서도 개발 효율성을 높일 수 있는 디지털 엔지니어링 전략을 제시할 것"이라고 말했다.

한편 MDS인텔리전스는 행사 기간 동안 별도 전시 부스를 운영하며 라틱스와 래피드오토를 비롯한 주요 솔루션을 전시한다. CI/CT/CD 파이프라인 솔루션 'OrbisFlux', 정적 분석 솔루션 'AbsInt', 임베디드 개발 솔루션 'Embedder' 등도 시연하고 맞춤형 기술 상담을 진행할 예정이다.

nylee54@newspim.com