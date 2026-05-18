MDS인텔리전스, 자동차 소프트웨어 컨퍼런스 'AFMSC 2026' 성료

AI·사이버보안 등 4대 테마 집중 조명

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 임베디드 솔루션 전문기업 MDS테크 계열사인 MDS인텔리전스는 지난 13일 서울 엘타워에서 '제15회 Automotive & Future Mobility SW Conference(AFMSC 2026)'를 성공적으로 개최했다고 18일 밝혔다.

올해로 15회째를 맞이한 이번 컨퍼런스는 자동차 소프트웨어 산업의 급격한 패러다임 변화 속에서 기업들이 직면한 과제를 해결하고, 최신 기술의 실질적인 활용 방안을 공유하기 위해 마련됐다. 특히 단순한 기술 도입을 넘어 '어떻게 잘 활용하여 경쟁력을 확보할 것인가'를 핵심 화두로 다뤄 업계 관계자들의 큰 호응을 얻었다.

회사에 따르면 이번 행사는 AI-Driven Engineering, SDV Development, Cybersecurity & Compliance, Digital Engineering을 4가지 테마 중심으로 구성됐으며, 'Process & Security'와 'Architecture & Safety' 2개 트랙에서 총 12개 연사 발표로 자동차 소프트웨어 개발 전반에 걸친 인사이트를 공유했다.

[사진=MDS인텔리전스]

특히 최근 산업 전반의 주요 화두로 떠오르고 있는 AI 도입 및 활용 전략과 사이버보안 대응 방안에 대한 관심이 집중됐다. 행사에서는 AI 기반 개발 환경 변화와 함께 SDV(Software Defined Vehicle) 시대의 개발 효율성, 정적 분석, 테스트 자동화, 기능안전, SBOM 및 CRA 대응 전략 등 실제 산업 현장에서 요구되는 다양한 기술 주제가 심도 있게 다뤄졌다.

또한 행사 현장에서는 이러한 글로벌 기술 트렌드에 대응하기 위한 주요 파트너사 및 MDS인텔리전스의 핵심 솔루션들도 부스 전시를 통해 선보였다. 주요 소개 솔루션으로는 글로벌 기술 기반으로 고객 환경에 최적화된 개발 환경을 지원하는 'Beamer X' 및 'OrbisV', 팩트 기반 AI 기술을 통해 차량용 소프트웨어 설계 및 산출물을 자동 생성하여 효율성을 향상시킬 수 있는 'RapidAUTO Pro', CSMS 대응 및 양산라인 보안을 위한 암호 키 관리 솔루션 'NeoKeyManager-AUTO' 등이 소개되며 참석자들의 높은 관심을 받았다.

MDS인텔리전스 관계자는 "최근 AI 기술의 발전과 함께 보안 위협 또한 정교해지면서 기술을 '도입'하는 것과 실제 현업에 '활용'하는 것 사이의 격차를 줄이는 것이 기업의 핵심 경쟁력이 되었다"라며, "앞으로도 글로벌 기술 트렌드와 산업 변화에 발맞춰 고객들에게 실질적인 인사이트와 경쟁력 있는 솔루션을 지속적으로 제공해 나갈 계획이다"고 전했다.

한편 MDS인텔리전스의 Automotive & Future Mobility SW Conference는 국내 자동차 및 임베디드 소프트웨어 업계 관계자들을 대상으로 매년 개최되고 있으며, 최신 기술 트렌드와 산업 이슈를 공유하는 대표 기술 컨퍼런스로 자리매김하고 있다.

nylee54@newspim.com