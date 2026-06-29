코스닥 장 초반 4%대 강세…매수 사이드카 발동

AI 핵심 요약beta
- 코스닥이 29일 장 초반 급등해 매수 사이드카가 발동했다.
- 한국거래소는 오전 9시 28분 31초 발동했다고 공시했다.
- 코스닥150 선물과 현물지수가 각각 6%대 상승했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
알테오젠·에코프로·리가켐바이오 등 시총 상위주 강세
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 코스닥이 장 초반 5% 가까이 급등하면서 프로그램 매수호가의 효력을 일시 정지하는 매수 사이드카가 발동됐다. 코스닥시장 매수 사이드카가 발동한 것은 지난 11일 이후 12거래일 만이다.
한국거래소는 29일 오전 9시 28분 31초 코스닥시장에 매수 사이드카를 발동했다고 공시했다. 발동 당시 코스닥150지수 선물가격은 전 거래일보다 96.20포인트(6.18%) 오른 1650.50을 기록했고, 코스닥150 지수는 95.86포인트(6.22%) 상승한 1636.63을 나타냈다.
매수 사이드카는 코스닥150 선물(최근월물)이 전 거래일 대비 6% 이상 상승하고 코스닥150 현물지수가 3% 이상 오른 상태가 1분간 지속될 경우 발동된다. 발동 시점부터 5분간 프로그램매매 매수호가의 효력이 정지되며 이후 자동 해제된다.
한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 35분 기준 코스닥지수는 전 거래일보다 40.72포인트(4.78%) 오른 892.09를 기록하고 있다. 개인과 기관이 각각 1조4584억원, 6766억원을 순매수하는 가운데 외국인은 2조2199억원을 순매도하고 있다.
시가총액 상위 종목 가운데 알테오젠(10.04%), 에코프로(11.43%), 에코프로비엠(7.78%), 레인보우로보틱스(4.38%), 코오롱티슈진(3.36%), 주성엔지니어링(7.07%), HLB(6.08%), 리가켐바이오(19.38%) 등이 강세를 보이고 있다. 반면 원익IPS(-2.81%), 리노공업(-0.36%) 등은 약세를 나타내고 있다.
rkgml925@newspim.com