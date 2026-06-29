HD한국조선해양, LNG추진선 고압펌프 국산화…70척분 계약 확보

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = HD한국조선해양이 국내 중소기업과 협력해 LNG추진선 핵심 기자재 국산화에 성공했다. 그동안 해외 업체 의존도가 높았던 LNG 연료공급용 고압펌프를 독자 개발하며 친환경 선박 기자재 공급망 안정성을 높이게 됐다.

HD한국조선해양이 독자 개발한 LNG 연료공급용 고압펌프(High Pressure Pump). [사진=HD현대]

HD한국조선해양은 경남 진해에서 LNG 연료공급용 고압펌프의 최종 성능 검증 및 형식 승인 인증서 수여식을 열었다고 29일 밝혔다.

이번 고압펌프는 HD한국조선해양이 독자 개발한 제품이다. 프리텍과 성문 등 국내 중소기업이 제작과 패키지화 과정에 참여해 국산화 의미를 더했다.

행사에는 남영준 HD한국조선해양 SD사업대표와 김정식 라이베리아 기국 대표, 김성용 프랑스 선급 전무, 박해흠 프리텍 대표, 이재홍 성문 대표 등이 참석했다.

HD한국조선해양은 이번 인증을 통해 제품 성능과 안전성을 공식 확인하고 실선 적용과 시장 확대를 위한 기반을 마련했다. 해당 제품은 현재까지 국내외 조선소와 70여척분의 공급 계약을 확보했다.

고압펌프는 LNG추진선에서 연료 공급을 담당하는 핵심 기자재다. 그동안 해외 업체가 시장을 주도하면서 국내 조선업계는 수입 의존도가 높았고, 유지보수와 공급망 불확실성 부담도 있었다.

HD한국조선해양은 이번 국산화를 통해 친환경 선박 핵심 기자재의 기술 자립 기반을 확보하고 공급망 안정성을 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

이번 인증은 프랑스 선급과 라이베리아 기국 등 관련 기관이 개발 초기부터 함께 참여했다는 점에서도 의미가 있다. HD한국조선해양은 실제 선박 운항 환경을 고려한 시험평가와 검토를 거쳐 제품 안정성을 높였다고 설명했다.

남영준 HD한국조선해양 SD사업대표는 "이번 인증식은 선급, 기국, 국내 우수 협력사들과 함께 독자 개발한 고압펌프의 세계적인 경쟁력을 확인한 자리"라며 "검증된 안정성을 바탕으로 실선박에도 성공적으로 적용해 고객 서비스 만족도를 높이겠다"고 말했다.

chanw@newspim.com