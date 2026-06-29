M83, 애니메이션 '바이퀸즈' 안시영화제 마스터클래스 선정

디즈니·픽사와 함께 선정…올해 말 글로벌 개봉 예정

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= VFX 전문기업 M83이 투자·제작한 장편 애니메이션 '바이퀸즈'가 세계 3대 애니메이션영화제인 안시 국제애니메이션영화제의 공식 마스터클래스에 선정됐다고 29일 밝혔다.

안시 국제애니메이션영화제는 오타와, 자그레브 영화제와 함께 애니메이션 분야 최고 권위의 영화제로 꼽힌다. 올해 50회를 맞은 이 영화제는 지난 21일부터 27일(현지시각)까지 프랑스 안시에서 개최됐다.

마스터클래스는 세계 각국의 애니메이션 제작사, 감독, 투자사 등이 참여해 작품의 제작 과정과 창의성, 기술력을 공유하는 프로그램이다. 바이퀸즈는 디즈니, 픽사 등 글로벌 애니메이션 스튜디오와 함께 선정되며 작품성과 제작 경쟁력을 인정받았다. 이번 영화제에서 새로운 트레일러도 공개된다.

'바이퀸즈' 공식 티저 트레일러 영상 일부. [사진 = M83]

회사에 따르면 바이퀸즈는 올해 말 글로벌 개봉을 앞두고 있으며, 중국 시장에서는 전국 단위 개봉(와이드 릴리즈)될 예정이다. 중국은 세계 최대 애니메이션 시장 중 하나로, M83이 참여한 '너자2'가 글로벌 애니메이션 흥행 신기록을 세운 바 있다.

M83은 유럽 관계사 김프빌, 자회사 모터헤드와 함께 바이퀸즈 투자·제작에 참여하고 아시아 지역 배급 수익을 공유하는 콘텐츠 투자 사업의 수익 모델을 확보했다. 회사는 이를 계기로 글로벌 콘텐츠 제작 역량을 알리고 향후 해외 공동 제작과 배급, 지적재산권(IP) 사업을 확대할 방침이다.

M83은 영화와 드라마, 온라인동영상서비스(OTT) 콘텐츠를 중심으로 축적한 VFX 제작 역량을 기반으로 콘텐츠 제작 영역을 지속 확장해왔다. 최근에는 인공지능(AI) 기반 제작 기술과 디지털 콘텐츠 제작 역량을 활용해 피지컬 AI 학습용 합성데이터 사업도 추진하는 등 비주얼 AI 기업으로의 전환을 추진 중이다.

nylee54@newspim.com