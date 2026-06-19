M83 자회사 피앤티링크, 카카오 MVP 파트너 선정

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= M83의 100% 자회사 피앤티링크가 '2026 카카오 엠브이피(MVP) 파트너스데이'에서 표창을 수상했다고 19일 밝혔다.

피앤티링크는 인공지능(AI) 및 클라우드 인프라 구축 사업을 영위하고 있으며, 그래픽처리장치(GPU) 서버와 고성능 스토리지, 데이터센터 인프라 공급 역량을 바탕으로 국내 주요 플랫폼 기업과 금융 등 다양한 산업 분야 고객을 대상으로 사업을 진행 중이다.

회사에 따르면 올해 국내 주요 플랫폼 및 클라우드 기업 대상 AI 인프라 구축 사업을 수행하며 총 770억원 규모의 공급 계약을 확보했다. 이를 통해 대규모 GPU 서버와 고성능 스토리지, 데이터센터 인프라의 안정적인 공급 및 구축 역량을 입증했다.

조은용 피앤티링크 대표이사(왼쪽)가 2026 카카오 MVP 파트너스데이에서 표창을 수상 후 기념촬영을 하고 있다. [사진= 피앤티링크]

피앤티링크는 기업간거래(B2B) IT 인프라 전문 쇼핑몰 '베스트서버'를 운영하고 있다. 베스트서버는 GPU 서버, AI 워크스테이션 등 AI 컴퓨팅 핵심 제품을 중심으로 기업과 연구기관의 다양한 수요에 맞춘 시스템 구성과 도입을 지원한다. 엑스퓨전(xFusion), 애즈락랙(ASRock Rack), 에이수스 IoT(ASUS IoT) 등 글로벌 IT 인프라 브랜드와의 공식 파트너십을 기반으로 기업용 서버, 스토리지, 산업용 컴퓨터 등 다양한 IT 인프라 솔루션을 공급하고 있다.

피앤티링크 관계자는 "최근 AI 서비스 경쟁이 본격화되면서 안정적인 AI 인프라의 중요성이 커지고 있다"며 "축적된 구축 경험과 기술력을 바탕으로 플랫폼 기업을 비롯한 다양한 산업군의 AI 인프라 수요에 대응하며 사업을 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

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