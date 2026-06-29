대한민국 명소 1만 개 국민이 직접 뽑는다…문체부 '100X100 프로젝트'

AI 핵심 요약beta
- 문화체육관광부가 29일부터 7월10일까지
- 국민 참여 '100X100 관광 명소' 투표를 진행했다
- 여행 주제 100개와 후보 명소를 공개해
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부가 한국관광공사와 함께 29일부터 7월 10일까지 '대한민국 명소 발굴 100X100 프로젝트' 국민 투표를 진행한다.
100X100 프로젝트는 여행 전문가와 국민이 함께 참여해 지역관광 흥미를 높이는 새로운 관광 홍보 사업으로 100개 여행 주제와 주제별 명소 후보를 처음 공개했다.
주제는 체험 콘텐츠, 미식, 자연·생태, 라이프스타일, 'K-콘텐츠', 문화·예술·전통, 건축물, 여행 취향 등 8개 분류로 나뉜다. 국밥·해장국 100, 발바닥(맨발 걷기) 100, 월척 명당(낚시) 100, 네 발로! 반려동물 여행 100, 할매니얼의 케이-디저트 탐방 100, 지금 마시러 갑니다. 술부심 뿜뿜 100, 나만의 겨울왕국 100, 피드에 올릴 그 순간 100, 멍 때리기 좋은 100 등 흥미를 끄는 이름으로 구성됐다. 방한 관광 수요 확대에 맞춰 K팝 성지 순례, 케이-신(Scene), 빈티지 패션 성지 등 외국인 관광객 취향을 겨냥한 주제도 포함됐다.
국민 누구나 '대한민국 구석구석 누리집'이나 '여행가는달' 누리집에서 투표하고 싶은 주제와 명소를 선택하면, 그 결과에 따라 100개 주제별 100개씩 총 1만 개의 관광 명소가 선정된다.
강정원 문체부 관광정책실장은 "100X100 프로젝트는 여행객들에게 여행을 더욱 쉽고 재미있게 만들어줄 수 있는 중요한 하나의 이정표가 될 것"이라며 "100X100과 함께 전국의 다양한 달리기 코스를 뛰어보기도 하고, K-콘텐츠 현장을 방문하기도 하고, 교과서 속 역사, 문화를 직접 체험해 보기도 하는 등 여행의 즐거움을 한껏 끌어올리기를 기대한다. 특히, 한국을 찾는 외국인 여행객에게도 서울과 수도권 너머의 다양한 관광지를 소개하고, 이들이 새로운 지역으로 발걸음을 옮기는 데 중요한 나침반이 될 것"이라고 밝혔다.
fineview@newspim.com